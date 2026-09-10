lifecell розпочав тестування 5G в Одесі

lifecell розпочав пілотне тестування мережі 5G в Одесі на частотах 3500 МГц. Скористатися нею можуть усі абоненти зі сумісними смартфонами й без додаткової оплати, йдеться у пресрелізі оператора.

Одеса стала п’ятим містом пілоту після Львова, Бородянки, Харкова та Києва. У столиці оператор увімкнув тестову мережу в липні, теж на частотах 3500 МГц.

- Реклама -

Частка власників 5G-смартфонів у мережі lifecell поступово зростає. Зараз вона становить 35%, а в Одесі — 41%. Саме тому пілот і запустили в Одесі — одному з найбільших туристичних міст країни. Технологію зможе перевірити більше абонентів. Оператор отримає дані про роботу мережі за сезонних коливань трафіку.

Наразі 5G-абоненти lifecell щодоби споживають у середньому 10 ТБ трафіку. Максимальна швидкість передавання даних у тестовій мережі сягає 1,5 Гбіт/с.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

В Одесі 5G доступний у кількох найбільш відвідуваних районах. Це центр — частини вулиць Садової, Преображенської, Гоголя, Гаванної, Дерибасівської, Грецької, Європейської, Рішельєвської, Італійської, Ланжеронівської, Ніни Строкатої, Леха Качинського та провулку Футуристів. Мережа працює також в Аркадії та в залі очікування Одеського вокзалу.

Як і в попередніх містах, тестова мережа побудована за стандартом NSA (Non-Standalone). Це означає, що 5G відповідає лише за радіочастину, а обміном даними між смартфоном і мережею керує наявна інфраструктура 4G. Такий підхід дає змогу впроваджувати 5G швидше, на вже наявній інфраструктурі. Пікові швидкості в ній перевищують 1 Гбіт/с, а середні — до десяти разів вищі, ніж у LTE.

Рівень сигналу залежить від конкретної локації та щільності забудови, а всередині приміщень доступ до 5G може бути обмежений. Абонентові потрібна SIM-картка стандарту USIM або eSIM і смартфон із підтримкою діапазону n78 (3500 МГц). Знадобляться також актуальна версія операційної системи та достатній обсяг трафіку в тарифному пакеті.