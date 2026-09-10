«Київстар ТБ» покаже другий сезон серіалу «Земля гангстерів» від Paramount+

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19 вересня «Київстар ТБ» покаже другий сезон кримінальної драми «Земля гангстерів»

19 вересня платформа кіно і телебачення «Київстар ТБ» покаже другий сезон кримінальної драми «Земля гангстерів» від Paramount+, майже одночасно з міжнародним релізом. Продовження історії родини Гарріганів налічує 10 епізодів.

Новий сезон загострює боротьбу за владу. Гаррігани відбиваються від нових суперників і водночас з’ясовують стосунки між собою. Гаррі Да Соуза вкотре мусить обирати між небезпечними союзниками та власними зобов’язаннями.

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До своїх ролей повернулися Том Гарді, Пірс Броснан, Гелен Міррен, Педді Консідайн і Джоанн Фроггатт. Серіал уже отримав замовлення на третій сезон, тож історія Гарріганів другим не завершиться.

Прем’єра розширює бібліотеку Paramount+ на «Київстар ТБ». Права на контент студії платформа разом із MEGOGO отримала за угодою в липні 2025 року. Відтоді каталог регулярно поповнюється фільмами та серіалами світових студій.

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Серед найближчих поповнень — комедія «Дошкільнята» (PRESCHOOL), яка стане доступною 13 вересня. Молодіжний горор «Не заходити» (Do Not Enter) виходить 20 вересня. Останнім часом бібліотека Paramount+ отримала також «Крик 7» і другий сезон шпигунського трилера «Агентство». Там же з’явилися нові серіали всесвіту «Єллоустоун» — «Маршали», «Медісон» та «Ранчо Даттонів».

Такий графік прем’єр дає українським глядачам змогу дивитися міжнародні новинки майже одночасно зі світовими релізами, без звичного очікування локальної дати.

«Київстар ТБ» працює на Smart TV, телевізійних приставках, Xbox, смартфонах, планшетах і у браузері. Дивитися може абонент будь-якого мобільного оператора чи інтернет-провайдера — для входу достатньо власного номера телефону.

Платформа є спільним проєктом «Київстару» та 1+1 media і працює з грудня 2019 року. Вона пропонує понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку з 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу, а також ексклюзивні допрем’єрні покази.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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