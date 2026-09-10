«Київстар» розпочав тестувати 5G в Одесі

«Київстар» розпочав тестування мережі п’ятого покоління в Одесі — місто стало п’ятою локацією пілотного проєкту оператора. Тестове покриття отримали історичний центр, Приморський бульвар, Потьомкінські сходи та прилегла територія, повідомили в компанії.

Географію пілоту оператор узгоджував з урядом. Крім Одеси, 5G від «Київстару» вже працює в Києві, Львові, Харкові та Бородянці. У столиці оператор розпочав тестування в липні. Нову технологію компанія вмикає як доповнення до 4G. Йдеться про місця, де наявній мережі бракує місткості, швидкості або можливості одночасно обслуговувати багато пристроїв.

- Реклама -

Від старту пілотного проєкту мережею п’ятого покоління скористалися понад 1,6 млн абонентів «Київстару». Щодня до неї підключаються більш ніж 200 тис. користувачів, хоча ця цифра залежить від дня тижня.

Найвищий показник, який «Київстар» зафіксував під час випробувань, перевищив 2,4 Гбіт/с. Доступ до тестової мережі згодом відкрили всім охочим, і показники змінилися. Тепер середня швидкість тримається на рівні 600–800 Мбіт/с, а максимальна сягає 2 Гбіт/с.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

У тестових зонах мережа працює в діапазоні 3500 МГц і розгорнута поверх наявної інфраструктури 4G (архітектура 5G NSA, Non-Standalone). Таке рішення дає змогу не будувати мережу з нуля й водночас перевіряти можливості нового стандарту. Розширення частотного ресурсу готує й регулятор — наприкінці серпня НКЕК відкрила шлях до аукціону на смуги 700 МГц і 2600 МГц.

Окремий тариф чи нова SIM-картка для тестування не потрібні. Абонентові достатньо смартфона з підтримкою 5G, оновленого програмного забезпечення та SIM-картки типу USIM — тієї самої, що працює в мережі 4G. Трафік тарифікується за умовами чинного тарифного плану.

Основною технологією мобільного зв’язку в Україні залишається 4G — у «Київстару» вона доступна понад 96% населення країни. На початку вересня оператор завершив масове відключення 3G і перевів понад мільйон абонентів на четверте покоління.