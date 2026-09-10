Apple ще на рік продовжила безплатний доступ до супутникових функцій для iPhone 14, 15 і 16

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Супутникові функції для iPhone

Apple ще на рік залишила безплатними супутникові функції безпеки для власників iPhone 14, iPhone 15 та iPhone 16. Продовження діє для смартфонів, активованих до 9 вересня, пише MacRumors.

Про це компанія згадала в пресрелізі до нових iPhone 18 Pro і 18 Pro Max. Для власників iPhone 14 це щонайменше третє продовження. Пробний період для цієї серії мав тривати два роки від виходу смартфонів у листопаді 2022 року. Проте 2025-го Apple відсунула кінець цього періоду, а тепер зробила це знову.

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Безплатний доступ для iPhone 15, який мав вичерпатися цьогоріч, теж подовжили. Власники iPhone 16 отримали таке продовження вперше.

Супутниковий набір Apple охоплює екстрений виклик SOS, надсилання екстрених повідомлень, пошук iPhone і допомогу в дорозі. Доступність окремих сервісів залежить від країни. Працюють вони через супутники Globalstar, партнера компанії. Функції дають змогу звернутися до рятувальників, поділитися своїм місцем перебування чи надіслати повідомлення там, де немає ні мобільного сигналу, ні Wi-Fi.

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Можливості супутникового зв’язку в смартфонах компанія розвиває й далі. У лютому Apple подала заявку на патент захисного чохла з фазованою антенною решіткою. Такий аксесуар має покращити якість супутникового зв’язку на iPhone та iPad.

Чи стане доступ платним після завершення безплатного періоду, Apple не уточнила. Наразі власники iPhone 14, 15 і 16 користуватимуться супутниковими функціями безплатно щонайменше ще рік.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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