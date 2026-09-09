У США створять нову багаторазову ракету Nova Pathfinder від Stoke Space

Американська аерокосмічна компанія Stoke Space завершила раунд фінансування серії E, залучивши $1 млрд. Загальний обсяг інвестицій у компанію сягнув $2,3 млрд, пише Space.com.

Stoke Space розробляє повністю багаторазові ракети Nova Pathfinder і Nova Block 2. Дебютний запуск Pathfinder на орбіту з корисним навантаженням замовника компанія планує на початок 2027 року. За словами Stoke, це буде найбільша ракета з коли-небудь запущених американською приватною компанією.

- Реклама -

Перший ступінь двоступеневої Pathfinder оснащена сімома двигунами Zenith власної розробки. Вони працюють на рідкому кисні та зрідженому природному газі й мають повнопотокову схему зі ступеневим згорянням. Така конструкція скорочує обсяг технічного обслуговування між польотами.

Верхня частина ракети теж відрізняється від конкурентів. Для теплозахисного екрана зазвичай використовують керамічні плитки, але куполоподібну конструкцію Nova виконали з металу. Її охолоджує рідкий водень — те саме паливо, яким живиться двигунна установка Andromeda розгінного блока.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Сам розгінний блок оснащений не одним великим соплом, а дванадцятьма невеликими камерами тяги, розташованими по колу. У 2023 році Stoke вже випробувала цю систему на «хоппері». Апарат піднявся приблизно на 10 метрів і безпечно приземлився.

Якщо перший запуск Pathfinder буде успішним, до кінця 2028 року компанія планує ще кілька місій. Паралельно Stoke розроблятиме потужнішу Nova Block 2 — вона розрахована на доставлення до 15 т вантажу на низьку навколоземну орбіту. Її розгінний блок отримає незалежні системи для кожного з 12 двигунів, що збільшить тягу більш ніж у п’ять разів. Циліндрична форма замість конічної, як у Pathfinder, дозволить збільшити запас палива. Перший запуск Block 2 запланований на 2029 рік. Найближчими конкурентами Block 2 стануть ракета Falcon 9 від SpaceX та ракета-носій Neutron від Rocket Lab, яка ще перебуває на стадії розробки.

На ринку приватних ракетних запусків активізуються й інші компанії. У Європі німецька Isar Aerospace нещодавно вивела ракету на орбіту, ставши першою приватною компанією континенту, яка це зробила.

Залучені кошти Stoke Space спрямує на розробку ракет і будівництво необхідної інфраструктури для їх виробництва, тестування та подальшої експлуатації. Компанія розширить випробувальний полігон Moses Lake у Вашингтоні — з 30 до 192 гектарів — для випробувань двигунних установок і самих ракет.

Також триває будівництво нового комплексу на майданчику CCSFS Space Launch Complex-14 Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді. Він розрахований на розміщення обох ракет. Крім того, компанія розробляє морську платформу для їх посадки в океані.