Топ інтернет-провайдерів Києва 2026

Аналітична компанія Ukrainian Business Award оприлюднила рейтинг ТОП-20 інтернет-провайдерів Києва 2026 року. Учасників оцінювали за дванадцятьма показниками. Серед них — швидкість, кількість тарифів, відгуки абонентів та оцінка журі.

Ринок домашнього інтернету у столиці лишається одним із найконкурентніших сегментів телеком-послуг в Україні. Перше місце посів «Київстар», результат якого став точкою відліку — 100%. Друге здобув Lanet із 67,3%. На третій сходинці розташувався Apelsin.Net із результатом 66,4%. Розрив між другою і третьою позиціями не сягає навіть відсоткового пункту.

Як формували рейтинг інтернет-провайдерів Києва

Методика поєднує відкриті дані, зовнішні аналітичні сервіси та експертну оцінку. Технічний рівень сайтів оцінювали за допомогою PageSpeed Insights. Упізнаваність бренду рахували за частотою брендових запитів у Google через сервіс Serpstat. Дані про відвідуваність взяли із SimilarWeb. Аналітичними партнерами дослідження стали Serpstat і Clarity Project.

Оцінювання охопило дванадцять критеріїв, які поділяються на кілька смислових груп:

кількість тарифних планів і варіантів швидкості для приватних клієнтів;

максимальна швидкість підключення до мережі;

акційні та спеціальні пропозиції, знижки, програми лояльності;

Web Performance Index — наскільки швидко й зручно працює сайт провайдера;

Customer Experience Index — наскільки абоненти задоволені обслуговуванням;

тривалість роботи на ринку та впізнаваність торгової марки;

трафік офіційного сайту та оцінка відгуків абонентів;

SFU Index — активність у соціальних мережах;

експертна оцінка журі.

Підсумковий бал поєднує технічні характеристики, ринкові позиції та експертну оцінку. Останню виставляли шестеро експертів. До колегії ввійшли Ілля Славгородський (CEO Ukrainian Business Award), Олександр Степанов (керівник відділу розвитку бізнесу Ukrainian Business & Trade Association), Дмитро Савицький, Вікторія Папазова, Катерина Макаренко та Дмитро Бова. Максимальні 10 балів від журі отримали Apelsin.Net, Lanet і «Київстар».

Оцінки експертної колегії Ukrainian Business Award та склад журі рейтингу ТОП-20 інтернет-провайдерів Києва 2026. Джерело: Ukrainian Business Award

Найшвидший інтернет: хто пропонує до 10 Гбіт/с

Цей критерій показує найвищу швидкість, яку провайдер пропонує приватним клієнтам у своїх тарифах. За ним учасники рейтингу розподілилися на кілька груп:

Apelsin.Net та UTELS — до 10 000 Мбіт/с.

BEST, Lanet і Nashnet — до 5 000 Мбіт/с.

Kyiv Link, Simnet, Pavutyna й Adamant — до 2 500 Мбіт/с.

«КОЛО ТБ» — до 2 400 Мбіт/с, IPnet — до 2 000 Мбіт/с.

решта учасників рейтингу — до 1 000 Мбіт/с.

Кількість інтернет-тарифів для приватних клієнтів і максимальна швидкість підключення у провайдерів Києва. Джерело: Ukrainian Business Award

Гігабітний тариф із запасом покриває потреби звичайної квартири. Перегляд відео у 4K потребує близько 25 Мбіт/с, тому навіть кілька таких потоків разом із резервним копіюванням у хмару та віддаленою роботою гігабітного каналу не вичерпують. Тарифи на кілька гігабіт потрібні вужчому колу користувачів — тим, хто тримає домашній сервер, постійно працює з великими файлами або підключає невеликий офіс.

Не менш важливо, скільки різних швидкостей провайдер пропонує на вибір. Тут перше місце посідає Apelsin.Net із вісьмома доступними швидкостями. Pavutyna пропонує шість варіантів, BEST, Adamant, UTELS, Nashnet і Simnet — по п’ять. Що більше варіантів, то точніше абонент добирає швидкість під свої потреби. Переплачувати за швидкість, якою абонент не користується, при цьому не доводиться.

Тарифні плани та акційні пропозиції провайдерів

Різноманіття тарифів визначає гнучкість провайдера. Найширшу лінійку для приватних клієнтів має LocalNet — дев’ять планів. По вісім тарифів пропонують UTELS, Pavutyna, Adamant, Simnet і Triolan. Apelsin.Net працює із сімома планами, «Київстар» — із шістьма. По п’ять тарифів мають BEST, Nashnet, Lanet та IPnet. «КОЛО ТБ», Kyiv Link, «Інформаційні Технології», Domonet і «Укртелеком» пропонують по чотири плани. Bllink, HomeNet та Volia — по три.

Другий інструмент конкуренції — акції. Тут лідирує «КОЛО ТБ» — дев’ятнадцять спеціальних пропозицій. Simnet пропонує п’ятнадцять акцій, UTELS та Kyiv Link — по одинадцять, Domonet — десять. LocalNet працює з дев’ятьма пропозиціями, Pavutyna — з вісьмома. Apelsin.Net та «Укртелеком» мають по шість акцій, BEST і «Київстар» — по п’ять. Volia і Triolan, за даними дослідження, акцій наразі не проводять.

Кількість акційних пропозицій і варіантів швидкості, доступних приватним клієнтам київських провайдерів. Джерело: Ukrainian Business Award

Якість сервісу: клієнтський досвід і технічний рівень сайтів

Customer Experience Index — це оцінка клієнтського досвіду. Простіше кажучи, показник відображає, на скільки абоненти задоволені компанією. Він враховує якість взаємодії, рівень сервісу та довіру до бренду. Максимальні 10 балів отримали Apelsin.Net, «КОЛО ТБ», HomeNet і Kyiv Link. По дев’ять балів у Nashnet, UTELS, Pavutyna, BEST і LocalNet. Найнижчі оцінки — по шість балів — у «Укртелекому», «Київстару», Volia та Triolan.

Окремо оцінювали технічний рівень офіційних сайтів. Тут враховували швидкість завантаження, адаптивність до мобільних пристроїв та відсутність технічних помилок. Максимальні 10 балів отримали вісім компаній — Nashnet, Apelsin.Net, Kyiv Link, Simnet, IPnet, UTELS, HomeNet і «Київстар». На практиці це означає, що сайт швидко відкривається на смартфоні й не збоїть, коли абонент шукає тариф або умови підключення.

Web Performance Index — технічний рівень сайтів провайдерів, і Customer Experience Index — оцінка клієнтського досвіду. Джерело: Ukrainian Business Award

Репутацію в мережі вимірювали за співвідношенням позитивних і негативних відгуків про компанію з урахуванням загальної кількості відгуків на ринку. Найвищий бал у BEST — 12,84. Lanet посідає другу позицію з 12,76 бала, «Київстар» — третю з 10,07. Далі йдуть «КОЛО ТБ» із 8,46 бала та Nashnet із 7,56. Pavutyna має 7,09 бала, «Укртелеком» — 6,69.

Ще один критерій — активність у соціальних мережах, або SFU Index. Він враховує кількість активних майданчиків, частоту публікацій і оцінку корисності контенту. Найвищий результат у «Київстару» — 10 балів. По дев’ять отримали UTELS, «Укртелеком», Apelsin.Net, Lanet та IPnet.

SFU Index — активність провайдерів у соціальних мережах з урахуванням кількості майданчиків, частоти публікацій і корисності контенту. Джерело: Ukrainian Business Award

Досвід на ринку та впізнаваність бренду

Скільки років провайдер на ринку — непрямий показник його стабільності та надійності інфраструктури, побудованої за ці роки. Найдовше на ринку працюють «Інформаційні Технології» — 35 років. Adamant має 34 роки досвіду, «Укртелеком» — 33, «Київстар» — 32. LocalNet працює 26 років, IPnet — 25, Volia — 24. По 21 року на ринку в Apelsin.Net та Lanet, 19 — у Pavutyna, 18 — у Triolan.

Упізнаваність бренду рахували за кількістю брендових запитів у Google. Беззаперечний лідер — «Київстар», далі розташувалися Triolan і LocalNet. У верхній частині шкали також HomeNet, «Укртелеком», BEST та Apelsin.Net.

Тривалість роботи провайдерів на ринку та впізнаваність торгової марки за кількістю брендових запитів у Google. Джерело: Ukrainian Business Award

Схожа картина і з відвідуваністю сайтів за три місяці. «Київстар» зібрав 29 млн відвідувань. Volia та Lanet мають по 1 млн відвідувань, Triolan — 451 тис., «Укртелеком» — 403 тис. Такий розрив відображає різницю в масштабі. Національний оператор обслуговує всю країну, локальний провайдер — окремі райони столиці. Тому абсолютні цифри трафіку не варто сприймати як оцінку якості зв’язку.

Відвідуваність офіційних сайтів за три місяці та підсумкова оцінка відгуків про провайдерів. Джерело: Ukrainian Business Award

Технологія підключення: в чому різниця GPON та Ethernet

За цифрами рейтингу стоїть технологія, якою провайдер прокладає інтернет до квартири. Сучасні мережі домашнього інтернету будують на оптичному волокні — тонкій скляній нитці, якою дані передають світловим сигналом. Мідні лінії обмежені і за швидкістю, і за відстанню. Телефонна пара з технологією ADSL дає десятки мегабіт, вита пара Ethernet тримає гігабіт лише на сотні метрів, а оптика передає ті самі гігабіти на десятки кілометрів.

Один із найпоширеніших стандартів оптичного доступу — GPON, тобто гігабітна пасивна оптична мережа. Пасивна вона тому, що між станційним обладнанням провайдера і будинком немає жодного пристрою, який потребує електроживлення. Сигнал від станційного термінала OLT (Optical Line Terminal) іде одним волокном, а вже ближче до абонентів оптичний розгалужувач, або сплітер, ділить світловий потік між кількома десятками квартир. У квартирі абонентський термінал ONT (Optical Network Terminal) перетворює світловий сигнал на звичний Ethernet.

Для абонента з цього випливають дві практичні переваги. Ділянка мережі між вузлом провайдера і будинком не залежить від електрики, тому під час відключень світла зв’язок обривається рідше, ніж у мережах з активним обладнанням у під’їзді. Менше проміжних пристроїв — менше й точок можливої відмови. Живлення все одно потрібне і станційному обладнанню провайдера, і терміналу у квартирі, тож повної незалежності від електрики технологія не дає. Новіше покоління того самого стандарту, XG-PON, підіймати максимальну швидкість у напрямку до абонента до 10 Гбіт/с. Саме в цьому діапазоні лежать 10 000 Мбіт/с, які в рейтингу заявляють Apelsin.Net та UTELS.

Apelsin.Net позиціює себе як перший провайдер, який запустив мережу на GPON у Києві. Компанію 2005 року заснував Олександр Кушнір, і починалося все як домашня мережа для гри в Counter-Strike у передмісті Києва. Технологію xPON власник побачив у Південно-Східній Азії під час подорожей 2008–2010 років, де місцеві оператори вже будували на ній стабільний доступ до мережі. Сьогодні провайдер працює за технологіями Ethernet, GPON і XG-PON, а крім домашнього інтернету пропонує телебачення, IP-телефонію, відеоспостереження з хмарним архівом і будує мережі для бізнесу.

Саме тому при підключенні інтернету важливо звертати увагу які технології використовує інтернет-провайдер, адже саме це впливає на роботу під час відключень світла. Проте швидкість — лише один із дванадцяти показників оцінювання. На місце в таблиці впливають ще тарифи, акційні умови, робота підтримки та репутація компанії.

ТОП-20 інтернет-провайдерів Києва 2026: підсумкова таблиця

Підсумкова таблиця показує щільну конкуренцію. Між третім і п’ятим місцями різниця менша за один відсотковий пункт. Повний рейтинг має такий вигляд:

ТОП-20 інтернет-провайдерів Києва 2026 Рейтинг Ukrainian Business Award 1 Київстар 100 % 2 Lanet 67,3 % 3 Apelsin.Net 66,4 % 4 UTELS 65,6 % 5 BEST 65,5 % 6 КОЛО ТБ 63,1 % 7 Simnet 60,1 % 8 Pavutyna 57,8 % 9 Nashnet 54,1 % 10 Укртелеком 52,0 % 11 LocalNet 51,2 % 12 Інформаційні Технології 45,7 % 13 Adamant 44,7 % 14 Kyiv Link 43,8 % 15 Triolan 43,6 % 16 IPnet 42,4 % 17 Volia 41,0 % 18 Domonet 37,3 % 19 HomeNet 35,3 % 20 Bllink 33,7 % Бали у відсотках від результату лідера. Аналітика — Ukrainian Business Award за підтримки Serpstat і Clarity Project.

Різниця між сусідніми позиціями часто менша за відсотковий пункт, тож таблицю варто читати як зріз ринку, а не як жорстку ієрархію.

Ринок інтернет-провайдерів Києва у 2026 році поєднує високий технологічний рівень і щільну конкуренцію. Лідери тримають баланс між швидкістю, надійністю зв’язку та якістю підтримки. «Київстар» вирізняється впізнаваністю бренду й трафіком, Lanet попереду за оцінкою відгуків, Apelsin.Net — швидкістю та різноманіттям тарифів. Для мешканця столиці, який обирає домашній інтернет, такий зріз ринку працює як орієнтир. Він дає змогу порівняти провайдерів за зрозумілими параметрами, а не за рекламними обіцянками.