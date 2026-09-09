Suno випустила нові моделі музичного ШІ в партнерстві з правовласниками

Музичний ШІ-стартап Suno представив нове покоління моделей v6, створене в партнерстві з музичними компаніями Warner Music Group, BMG і Believe. Користувачі зможуть генерувати треки в стилі виконавців, які приєдналися до угоди, а вихідні твори компанія використовуватиме за ліцензіями правовласників.

Для Suno ці угоди принципові — індустрію тривожать суперечки про використання музики для навчання ШІ. Музиканти й правовласники вимагають, щоб сервіси отримували дозвіл і платили за використання їхньої музики.

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Гендиректор і співзасновник Suno Майки Шульман назвав запуск кроком до співпраці ШІ-розробників і музичної індустрії. За його словами, нові моделі мають допомогти створювати продукти для артистів і шанувальників, а також відкрити нові можливості заробітку для учасників музичного ринку.

Основна модель v6 розрахована на роботу з конкретним музичним задумом. Модель v6-wild орієнтована на творчі експерименти — варіанти виходять різноманітнішими й менш передбачуваними, за словами Suno. Обидві моделі доступні передплатникам тарифів Pro і Premier.

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Безплатна v6-mini буде доступна всім користувачам Suno. У компанії розраховують, що v6-mini перевершить інші безплатні моделі за швидкістю генерації та якістю музики.

Перехід на нові моделі — наслідок угод Suno з правовласниками. У листопаді 2025 року стартап врегулював суперечку про авторські права з Warner Music Group. Тоді ж сторони домовилися про запуск ліцензованих моделей замість попередніх версій. Того ж року конкурент Suno — сервіс Udio — уклав ліцензійні угоди з Warner Music Group та Universal Music Group. Причиною стали позови про використання музики для навчання ШІ.

Подібний підхід до роботи з правовласниками обрав Spotify. Сервіс розробляє ШІ-інструмент для створення реміксів на основі ліцензованих композицій. Слухачі зможуть ділитися такими реміксами з іншими користувачами, а створені версії лишаться всередині платформи.

Suno заснували у 2022 році. У червні 2026 року компанія залучила понад $400 млн з оцінкою приблизно $5,4 млрд. Раунд очолив фонд Bond Capital за участі IVP, Forerunner і Union Square Ventures.

Suno також працює над музичними проєктами за участю конкретних артистів. За словами Шульмана, приєднуватися до них музиканти будуть за власним бажанням і отримувати за це оплату. Для шанувальників компанія обіцяє нові способи взаємодії з улюбленими виконавцями.