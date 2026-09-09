OpenAI представила ChatGPT Images 2.5 з фокусом на редагування зображень

OpenAI представила оновлений генератор зображень ChatGPT Images 2.5. У новій версії пріоритетом стала точність виконання запитів під час редагування наявних фото, а не якість самого малюнка. Модель тепер краще зберігає ключові деталі кадру, зокрема обличчя людини, коли користувач змінює стиль чи сцену.

Головна зміна стосується точності інструкцій. Під час редагування ChatGPT Images 2.5 змінює лише той аспект зображення, який назвав користувач — фон, елемент гардероба чи напис. Решту кадру модель не чіпає. Це особливо помітно під час багатоетапного редагування. Раніше обличчя людини могло змінитися на проміжному кроці, а результат попереднього етапу — зникнути на наступному.

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Швидкість роботи також зросла. Порівняно з попередньою версією ChatGPT Images 2.5 витрачає до 50% менше часу на виконання запиту. Модель стала сприйнятливішою й до складних формулювань. Вона краще обробляє описи композицій, текст на зображенні, прозорий фон і візуальні стилі.

Після генерації користувач може опублікувати не лише саме зображення, а й запит, за яким його створили. Так інші люди можуть спробувати отримати такий самий результат зі своїм фото. У ChatGPT Images 2.5 також з’явився режим «Скетч» (Sketch). Прямо в інтерфейсі ChatGPT можна від руки намалювати приблизну схему майбутнього зображення, якщо описати композицію словами складно. Окремо додали шаблони для типових задач — наприклад, створення постерів чи маркетингових матеріалів.

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Introducing ChatGPT Images 2.5

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Генератор ChatGPT Images 2.5 доступний у ChatGPT, ChatGPT Work і Codex. Користуватися ним можна в десктопних і мобільних застосунках, у вебінтерфейсі та через API. Модель випустили у двох варіантах. Простіший і швидший GPT-Image-2.5 Flare підійде для більшості завдань, а повільніший GPT-Image-2.5 Sunburst дає максимальний контроль і точність під час редагування.

Інші великі компанії останнім часом теж оновлюють власні генератори зображень. У липні Meta запустила Muse Image — модель, що сама перевіряє й виправляє результати. Того самого місяця Google представила Nano Banana 2 Lite, який створює зображення за кілька секунд.

Усі зображення, створені чи відредаговані в ChatGPT Images 2.5, отримують невидимі водяні знаки та метадані C2PA. Таке маркування показує, що знімок пройшов обробку штучним інтелектом.