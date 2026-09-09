Офіс та склад постачальника телеком-обладнання DEPS пошкоджено внаслідок ракетної атаки на Київ

DEPS повідомив про пошкодження головного офісу та складу в Києві — причиною стала ракетна атака в ніч на 8 вересня. Системний інтегратор та дистриб’ютор телекомунікаційного обладнання наразі оцінює масштаб збитків.

У DEPS подякували працівникам, партнерам, а також рятувальним та іншим службам, які допомагають компанії долати наслідки удару.

Наразі триває оцінка масштабів пошкоджень, а водночас DEPS відновлює роботу головного офісу та складу. Мета — якнайшвидше повернутися до звичного режиму роботи.

Про подальші зміни в роботі компанії та відновлення відвантажень DEPS повідомить окремо.

Компанію DEPS засновано в 1991 році. За власним описом, DEPS — одне з небагатьох підприємств, які справді формують асортимент національного телекомунікаційного ринку. Компанія не обмежується постачанням обладнання, а виводить на ринок сучасні технологічні рішення світового рівня. У портфелі — телекомунікаційне обладнання, системи безпеки та кабельно-провідникова продукція. Окрім Києва, компанія має представництва у Львові, Харкові та Одесі.

Нагадаємо, рік тому, 8 вересня 2025 року, ракетно-дронова атака на Київ зруйнувала два склади іншого дистриб’ютора телекомунікаційного обладнання — компанії «РОМСАТ».