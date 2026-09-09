Науковці створили плоске оптоволокно, що у 1000 разів чутливіше за кругле

Новини
HARFF (High Aspect Ratio Flat Fiber)
Фото: Pawel Maniewski

Дослідники Королівського технологічного інституту (KTH) у Швеції та Саутгемптонського університету у Британії розробили пласке стрічкове оптоволокно HARFF (High Aspect Ratio Flat Fiber). Воно реагує на тиск у 1000 разів чутливіше за традиційне кругле волокно. З однієї заготовини команда вже витягнула понад 120 метрів волокна, підтвердивши, що технологію можна масштабувати.

Секрет — у формі. Інженери не сплющують готове кругле волокно, а одразу формують заготовину як плоску стрічку зі співвідношенням сторін до 20:1. Завдяки цьому внутрішні канали, повітряні порожнини та розташування хвилеводу стають незалежними параметрами. Інженер сам визначає, де скло під час витяжки гнутиметься, а де лишатиметься жорстким.

- Реклама -

Для датчика тиску команда зробила в стрічці два видовжені повітряні канали. Коли на волокно тисне зовнішня сила, канали деформуються нерівномірно. У склі виникає асиметричне напруження, і світло по-різному заломлюється залежно від напрямку поляризації. Дві однакові волоконні решітки Брегга, вбудовані в стрічку, утворюють оптичний резонатор — інтерференційна картина світла в ньому зміщується пропорційно до тиску.

У випробуваннях при тиску 0,40 МПа чутливість волокна сягнула 31,6 радіана на мегапаскаль. Це на три порядки вище, ніж показує аналогічне кругле волокно. Температура при цьому впливає на результат мінімально: перехресна чутливість до неї не перевищує 1% від показника тиску.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Для вимірювання температури інженери заповнили внутрішній канал HARFF олов’яним сплавом. Його коефіцієнт теплового розширення у 46 разів вищий, ніж у кремнезему, з якого зроблене саме волокно. Коли сплав нагрівається, він розширюється набагато сильніше за навколишнє скло й тисне на нього зсередини. Це створює механічне напруження, яке так само змінює оптичні властивості стрічки, як і зовнішній тиск у датчику вище.

«Це не просто інше волокно на вигляд — це новий простір для проєктування оптичних волокон», — підсумував дослідник KTH Павло Маневський.

Наразі HARFF лишається лабораторним зразком. Оптичні втрати становлять близько 0,16 дБ/м, що поки вище за комерційні аналоги. Дослідники хочуть поліпшити контроль над формою волокна під час витяжки та зменшити втрати. У перспективі такі волокна-датчики можуть вбудовувати в крила дронів, мости, промислові конструкції та батареї.

Нагадаємо, раніше японська компанія NTT вже створила магістральне оптоволокно, яке передає вчетверо більше даних без зміни товщини кабелю. Також повідомлялося, що фізики створили оптоволокно, у якому світло саме обходить дефекти й вигини.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

UAblocklist: у серпні в Україні заблокували 3948 сайтів

У серпні в Україні заблокували 3948 сайтів, підрахували в UAblocklist. Майже всі — нелегальні казино, серед блокувань — фейковий сайт ГУР і канали YouTube.
Новини

Провайдерам у тисячу разів здешевили оренду опор, що допоможе провести інтернет до понад 1000 сіл

Мешканці 1043 віддалених сіл отримають домашній інтернет — держава здешевила провайдерам оренду опор. Раніше висока плата робила підключення туди невигідним.
Новини

«Фабрика зірок» на SWEET.TV зібрала 1.8 млн переглядів за перший вікенд

Перший епізод «Фабрики зірок» на SWEET.TV набрав 1.8 млн переглядів за вікенд. Другий епізод визначить склад учасників, великі ефіри стартують 18 вересня.
Новини

У Росії заборонили незалежним віртуальним операторам надавати послуги 5G

У Росії право на 5G серед віртуальних операторів отримали тільки Yota і «Ростелеком». Решта компаній цього права не має — їхні абоненти лишаться на 4G.
Новини

Vodafone очолив рейтинг Ookla як найкращий і найшвидший домашній інтернет в Україні

Ookla визнала домашній інтернет Vodafone найкращим і найшвидшим в Україні за перше півріччя 2026 року. Швидкість завантаження в мережі сягнула 231 Мбіт/с.