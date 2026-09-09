LG відкинула звинувачення у стеженні за власниками смарт-телевізорів

LG відкинула звинувачення в тому, що її смарт-телевізори стежать за власниками й записують звук у кімнаті. Побоювання щодо збору даних і прихованого підслуховування виробник назвав безпідставними, пише Tom’s Hardware.

Приводом стало двогодинне відео YouTube-каналу Gamers Nexus, автори якого знайшли вразливості в телевізорах корейської компанії. За їхніми підрахунками, 216 млн пристроїв безперервно збирають і надсилають дані власників. Ця активність нібито не припиняється навіть без інтернету чи в режимі очікування. Телевізори сканують мережі Wi-Fi, ведуть запис звуку та аналізують вхідні аудіо- й відеосигнали, щоб визначити, який контент дивиться власник. Дослідники також зафіксували, що пристрої виявляють у локальній мережі телефони, принтери та іншу техніку.

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Найсерйозніше звинувачення стосується вбудованих мікрофонів. За версією авторів розслідування, телевізор записує звук навіть у режимі очікування. Ці дані він зберігає, щоб передати їх згодом.

«Твердження, зроблені в нещодавно опублікованому відео, не відповідають дійсності. Телевізори LG обробляють голосові дані лише тоді, коли користувач натискає й утримує кнопку голосового керування на пульті, або коли розпізнається кодова фраза (наприклад, „Привіт, LG“) після активації функції розпізнавання голосу на відстані (Far-Field)», — заявили в компанії.

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За винятком цих випадків телевізори не збирають і не записують розмови в приміщенні, наголосили в LG. Якщо кодову фразу не розпізнано, голосові дані з телевізора на сервер не передаються. Обробка звуку для її розпізнавання відбувається локально на самому пристрої.

Сканування мережі заради пошуку інших пристроїв виробник визнав. У LG назвали це стандартною функцією всіх телевізорів та іншої техніки розумного дому.

Технологія автоматичного розпізнавання контенту (ACR), яка визначає переглянуте на екрані, працює на основі добровільної згоди користувача. Вона забезпечує персоналізовані рекомендації, рекламу та інші сервіси. Якщо власник не підписав відповідну додаткову угоду, дані ACR у рекламних цілях не використовують, стверджують у компанії.

Частину закидів розслідування в LG не прокоментували. Йдеться, зокрема, про зберігання розшифровок мовлення у відкритому вигляді.