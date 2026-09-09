Індія планує відмовитися від обладнання Huawei та ZTE у мобільних мережах

Уряд Індії розглядає план систематичної заміни китайського телекомунікаційного обладнання в мобільних мережах із міркувань національної безпеки. Міністерство внутрішніх справ доручило Міністерству телекомунікацій з’ясувати, скільки обладнання Huawei, ZTE та інших китайських виробників використовують найбільші оператори. Відомство також має оцінити вартість демонтажу та заміни цього обладнання, пише Light Reading.

Йдеться про обладнання, встановлене до запровадження в Індії у 2021 році політики «надійних джерел». Відповідно до неї нові закупівлі мають здійснювати лише в сертифікованих постачальників — Nokia, Ericsson та Samsung. Huawei та ZTE такої сертифікації не отримали, тому фактично втратили доступ до індійського ринку 5G. Обладнання, встановлене раніше, уряд дозволив залишити в мережах.

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Reliance Jio, найбільший оператор країни, китайське обладнання не використовує. Натомість воно є в мережах Bharti Airtel, Vodafone Idea та державної компанії BSNL. За оцінками представників галузі, лише Airtel і Vodafone Idea можуть витратити до 3 млрд доларів. Ця сума покриє заміну апаратного та програмного забезпечення.

Хто оплатить заміну, поки не вирішено. Остаточне рішення ухвалюватиме Міністерство внутрішніх справ за результатами оцінки Міністерства телекомунікацій. Оператори вже несуть високі витрати на розгортання 5G, будівництво оптоволоконних мереж і модернізацію інфраструктури. Додаткові витрати на заміну обладнання можуть уповільнити розвиток мереж і підняти вартість обслуговування для абонентів.

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Подібні обмеження на використання китайського обладнання вже діють у США та низці європейських країн, зокрема у Великій Британії та Німеччині. У мережах Євросоюзу заміна обладнання Huawei та ZTE, за оцінкою GSMA Intelligence, коштуватиме операторам €30–40 млрд.