Індія планує відмовитися від обладнання Huawei та ZTE у мобільних мережах

Новини
Huawei прогнозує перехід мобільних мереж в еру штучного інтелекту
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Уряд Індії розглядає план систематичної заміни китайського телекомунікаційного обладнання в мобільних мережах із міркувань національної безпеки. Міністерство внутрішніх справ доручило Міністерству телекомунікацій з’ясувати, скільки обладнання Huawei, ZTE та інших китайських виробників використовують найбільші оператори. Відомство також має оцінити вартість демонтажу та заміни цього обладнання, пише Light Reading.

Йдеться про обладнання, встановлене до запровадження в Індії у 2021 році політики «надійних джерел». Відповідно до неї нові закупівлі мають здійснювати лише в сертифікованих постачальників — Nokia, Ericsson та Samsung. Huawei та ZTE такої сертифікації не отримали, тому фактично втратили доступ до індійського ринку 5G. Обладнання, встановлене раніше, уряд дозволив залишити в мережах.

- Реклама -

Reliance Jio, найбільший оператор країни, китайське обладнання не використовує. Натомість воно є в мережах Bharti Airtel, Vodafone Idea та державної компанії BSNL. За оцінками представників галузі, лише Airtel і Vodafone Idea можуть витратити до 3 млрд доларів. Ця сума покриє заміну апаратного та програмного забезпечення.

Хто оплатить заміну, поки не вирішено. Остаточне рішення ухвалюватиме Міністерство внутрішніх справ за результатами оцінки Міністерства телекомунікацій. Оператори вже несуть високі витрати на розгортання 5G, будівництво оптоволоконних мереж і модернізацію інфраструктури. Додаткові витрати на заміну обладнання можуть уповільнити розвиток мереж і підняти вартість обслуговування для абонентів.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Подібні обмеження на використання китайського обладнання вже діють у США та низці європейських країн, зокрема у Великій Британії та Німеччині. У мережах Євросоюзу заміна обладнання Huawei та ZTE, за оцінкою GSMA Intelligence, коштуватиме операторам €30–40 млрд.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

OpenAI представила ChatGPT Images 2.5 з фокусом на редагування зображень

OpenAI оновила генератор зображень ChatGPT Images 2.5: модель точніше виконує запити на редагування й не чіпає фон, одяг чи написи без потреби.
Новини

Топ інтернет-провайдерів Києва 2026: хто очолив рейтинг від Ukrainian Business Award

Ukrainian Business Award оприлюднила ТОП-20 інтернет-провайдерів Києва 2026 року. Хто лідирує за швидкістю, тарифами, сервісом і відгуками абонентів.
Новини

Науковці створили плоске оптоволокно, що у 1000 разів чутливіше за кругле

Шведські й британські вчені створили плоске оптоволокно HARFF — воно у 1000 разів чутливіше за кругле до тиску. Таке волокно хочуть вбудовувати в дрони й мости.
Новини

UAblocklist: у серпні в Україні заблокували 3948 сайтів

У серпні в Україні заблокували 3948 сайтів, підрахували в UAblocklist. Майже всі — нелегальні казино, серед блокувань — фейковий сайт ГУР і канали YouTube.
Новини

Провайдерам у тисячу разів здешевили оренду опор, що допоможе провести інтернет до понад 1000 сіл

Мешканці 1043 віддалених сіл отримають домашній інтернет — держава здешевила провайдерам оренду опор. Раніше висока плата робила підключення туди невигідним.