Apple представила iPhone Duo — перший складаний смартфон в історії компанії

Apple представила iPhone Duo — свій перший смартфон із гнучким екраном, який розкладається у 7,6-дюймовий планшет. Новинка отримала титановий корпус і чип A20 Pro, а до продажу вона надійде 23 жовтня.

Складані смартфони продаються вже сьомий рік, і Apple заходить у цей сегмент останньою з великих виробників. Гендиректор компанії Джон Тернус назвав iPhone Duo найзначнішою зміною в лінійці з часів першого iPhone.

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Зовнішній екран має 5,4 дюйма, внутрішній — 7,6. За площею перший приблизно на десяту частину поступається дисплею iPhone 18 Pro. Другий у півтора раза перевершує панель iPhone 18 Pro Max — це найбільший екран, який Apple ставила у смартфон. Обидва дисплеї виготовлені за технологією Super Retina XDR. Співвідношення сторін у них однакове — 1:1,4 у складеному стані та 1,4:1 у розкладеному.

Пікова яскравість надворі сягає 3000 ніт, екрани підтримують ProMotion і режим Always-On. Внутрішню панель Apple покрила матовим нанотекстурованим шаром, який гасить відблиски й водночас маскує згин посередині екрана. Камеру FaceTime сховали під самим дисплеєм — вона проступає лише в момент зйомки. Зовнішня фронтальна камера Center Stage стоїть у правому верхньому куті.

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Шарнір зібраний більш ніж зі сотні деталей. У розкладеному стані він же слугує опорою для середини екрана, а половинки корпусу утримує зімкненими система магнітів. Рамку виготовили з титану п’ятого класу. Задню панель прикриває Ceramic Shield, а зовнішній екран — Ceramic Shield 2. Захист від пилу й води відповідає стандарту IP68.

Introducing the new iPhone Duo

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Тонкий корпус змусив Apple піти на компроміси. Місця для модуля Face ID не залишилося, тому розпізнавання обличчя в iPhone Duo прибрали взагалі. Власник розблоковує апарат відбитком пальця через Touch ID у бічній кнопці або за допомогою Apple Watch на зап’ястку. Лотка для фізичної сім-карти теж немає — смартфон працює виключно з eSIM.

Під формат розкладачки Apple переробила й інтерфейс. В iOS 27 панель Dock, системні елементи та навігація застосунків переїхали до бічного краю, щоб вивільнити висоту екрана. Dynamic Island розвернувся вертикально. Уперше на iPhone запрацював Split View — два застосунки поруч на одному екрані. Відкрити можна й два вікна одного застосунку, а вподобану пару система запам’ятає. Наполовину складений апарат перетворюється на настільний годинник, фоторамку чи панель віджетів у режимі StandBy. Ставити його на зарядку для цього не обов’язково. До кінця року обидва дисплеї навчаться працювати з Apple Pencil із роз’ємом USB-C.

За обчислення відповідає процесор A20 Pro, виготовлений за 2-нанометровою технологією. Він має шість ядер CPU і сім графічних ядер. Завдання зі штучним інтелектом обробляють два 16-ядерні блоки Neural Engine. Тепло від чипа відводить випарна камера. Бездротовий зв’язок забезпечує власний чип Apple N1 з Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread, а за мобільні мережі відповідає модем C2.

Батарею розділили на дві частини — по одній у кожній половині корпусу. Apple обіцяє до 31 години відтворення відео на внутрішньому екрані та до 44 годин на зовнішньому. У змішаному сценарії смартфон має протриматися близько доби. Половину заряду він набирає приблизно за 20 хвилин від кабелю. Через MagSafe чи Qi2 на це піде 30 хвилин.

Основних камер дві, обидві на 48 Мп. Модуль Fusion Main дає дворазове наближення без втрати якості. Надширококутний вміє знімати макро, а окремого телеоб’єктива в апараті немає. Головна камера пише відео у 4K з частотою до 120 кадрів за секунду і підтримкою Dolby Vision. Під час зйомки основними камерами зовнішній екран показує кадр тим, кого знімають.

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iPhone Duo пропонується в кольорах Star White і Night Sky. Накопичувач — на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ або 2 ТБ. За базову версію просять від 1999 доларів, або близько 89 тис. грн — це найвища стартова ціна серед усіх смартфонів Apple. Є й розстрочка, 83,29 долара на місяць протягом двох років. Передзамовлення відкриють 16 жовтня, а сам смартфон з’явиться в продажу більш ніж у 70 країнах. Серед них США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія, Китай, Індія, Бразилія та ОАЕ. України в цьому переліку немає.