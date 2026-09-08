Vodafone очолив рейтинг Ookla як найкращий і найшвидший домашній інтернет в Україні

Міжнародна компанія Ookla за підсумками першого півріччя 2026 року визнала домашній інтернет Vodafone найкращим і найшвидшим в Україні. Дослідники проаналізували понад мільйон тестів швидкості. Їх протягом січня-червня виконали 218 тисяч користувачів у 24 регіонах країни.

Відзнаки Ookla ґрунтуються на результатах, які абоненти самі фіксують у сервісі Speedtest. Тому вони є незалежним підтвердженням якості мережі. Для оцінки Vodafone врахували понад мільйон вимірювань. Швидкість завантаження в мережі оператора становила 231,08 Мбіт/с, швидкість передавання даних — 200,84 Мбіт/с.

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Гендиректор «Веги» Сергій Скрипніков пов’язав визнання з інвестиціями останніх років. «Вега» — дочірня компанія Vodafone Україна, яка розвиває фіксований доступ до інтернету. За словами Скрипнікова, компанія за п’ять років вклала близько 2 млрд грн у розбудову й стійкість мережі. Завдяки цьому присутність домашнього інтернету Vodafone розширилася з 6 до 65 населених пунктів у 17 регіонах України. Наразі технологія GPON доступна для 2,2 млн домогосподарств.

Vodafone Україна завершила об’єднання провайдерів «Фрінет» і Vega. Саме ця компанія продовжує розвивати мережу GPON і за перше півріччя 2026 року забезпечила можливість підключення для 245 тисяч домогосподарств. За рік користувачів технології стало більше на 61%. Мережа зросла на 37,5% від вересня 2025 року: тоді вона охоплювала 1,6 млн домогосподарств, тепер — 2,2 млн.

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Кожен технічний майданчик GPON має систему резервного живлення. Це дає змогу зберігати доступ до інтернету понад 100 годин під час знеструмлень.