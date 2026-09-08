UAblocklist: у серпні в Україні заблокували 3948 сайтів

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Блокировка сайта

У серпні в Україні обмежили доступ до 3948 сайтів, підрахували в UAblocklist. Левову частку блокувань — 3940 сайтів — становили нелегальні онлайн-казино. Чимало цих доменів виявилися дзеркалами одних і тих самих брендів — найчастіше зустрічалися 1win, Jet та Mell.

Онлайн-казино вже кілька місяців поспіль лишаються головним джерелом блокувань в Україні. Ще в липні UAblocklist підбивав підсумки за пів року, і найбільше блокувань так само припадало на казино.

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Блокування російських відеосервісів фіксували значно рідше. Тримісячна пауза в цій категорії перервалася в серпні. Під обмеження потрапили шість сайтів онлайн-кінотеатрів MUVEE та KinoVibe, розрахованих здебільшого на аудиторію з Росії. У їхніх каталогах є стрічки, заборонені в Україні.

Серед серпневих блокувань опинився і сайт, що маскувався під державний ресурс. Домен gur-official.com.ua видавав себе за офіційний сайт Головного управління розвідки (ГУР), хоча справжній ресурс відомства працює за адресою gur.gov.ua. Підробку виявили самі співробітники розвідувального відомства.

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До списку блокувань також потрапив книжковий інтернет-магазин BookStore, що спеціалізується на російськомовній літературі. У деяких позицій країною видавництва вказана Литва, а частина книжок українською та російською мовами мала ознаки піратського видання.

Не обійшлося в серпні й без чищення YouTube. В Україні заблокували 15 каналів, серед яких — сторінки російських воєнкорів, Z-блогерів і навіть мультсеріалу «Маша і Ведмідь». Під обмеження потрапили одразу три мовні версії мультфільму — російська, англійська та українська. У РНБО пояснили це поширенням російських наративів серед дитячої аудиторії.

Один сайт у серпні, навпаки, вивели з-під блокування. Національний центр управління мережами (НЦУ) відновив доступ до Cig-Poshta, сервісу з продажу сигарет із доставленням по Україні. Ресурс розблокували після звернення Бюро економічної безпеки (БЕБ), причину такого рішення відомство не пояснило.

Дізнатися, чи заблоковано конкретний домен і яким рішенням, можна через пошук у Реєстрі заблокованих сайтів на сайті UAblocklist.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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