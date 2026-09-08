У Росії заборонили незалежним віртуальним операторам надавати послуги 5G

Державна комісія з радіочастот (ГКРЧ) Росії визначила коло операторів для мереж п’ятого покоління. Право на 5G отримали чотири інфраструктурні оператори — МТС, «Білайн», «МегаФон» і Т2. Серед віртуальних операторів виняток зробили лише для двох — Yota і «Ростелекома». Про це повідомляє ComNews.

За рішенням ГКРЧ, інфраструктурні оператори використовуватимуть для 5G частину частот LTE, а також діапазон 4,63–4,99 ГГц. Таке саме право отримали лише ті віртуальні оператори, що входять в одну групу з власниками мереж. Це «Скартел» (бренд Yota) і «Ростелеком».

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Для решти віртуальних операторів (MVNO) це означає, що за чинних правил вони не зможуть самостійно надавати клієнтам послуги 5G. Обмеження діятиме навіть тоді, коли вони працюють на інфраструктурі оператора з уже розгорнутою мережею нового покоління. Під нього можуть потрапити й численні банківські віртуальні оператори, зокрема «СберМобайл».

Поки що практичний вплив рішення мінімальний. Масові комерційні мережі 5G в Росії ще не запущено. Абоненти MVNO й далі користуватимуться звичайними мережами 4G. Реальної ваги нові правила наберуть лише після початку широкого впровадження п’ятого покоління зв’язку.

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Оцінки учасників ринку розділилися. У «МегаФоні» вважають рішення логічним: саме інфраструктурні оператори інвестують у будівництво мереж і несуть основні капітальні витрати. У «СберМобайлі», навпаки, попереджають, що обмеження може знизити конкуренцію і звузити вибір для користувачів.

Стриманішу позицію зайняли «Альфа-Мобайл» і ПСБ. Там наголошують, що конкуренція між віртуальними операторами сьогодні будується передусім навколо тарифів і сервісів, а не технології радіодоступу. У ПСБ також не виключають, що до моменту масового запуску 5G нормативна база ще може змінитися.

Ринок MVNO залишається одним із найбільших сегментів мобільного зв’язку Росії. За даними ComNews Research, віртуальні оператори обслуговують понад 40 млн SIM-карток. Послуги за цією моделлю надають близько 60 компаній.

Раніше в Росії вперше випробували зв’язок 5G між стратосферою і Землею — безпілотник на висоті 17 км транслював відео на наземну мережу.