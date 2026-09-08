У Росії вперше встановили 5G-зв’язок між стратосферою і Землею

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Стратостат Барраж

Фонд перспективних досліджень (ФПД) Росії вперше в країні забезпечив стабільний 5G-зв’язок між Землею і стратосферою. З борту безпілотного стратостата на висоті 17 км понад 80 хвилин передавали відео формату 2K. Про це пресслужба фонду повідомила ТАСС.

Випробування відбулося 3 вересня в межах проєкту ФПД «Барраж». Трансляція велася під час прольоту стратостата в зоні дії наземного пункту зв’язку. У фонді уточнили, що експеримент підтвердив практичну можливість будувати гібридні мережі 5G на основі стратосферних платформ, які виконують роль псевдосупутників. Крім того, вдалося забезпечити канал контролю й управління за стандартом 5G NTN (5G Non-Terrestrial Networks — 5G через платформи поза землею) між наземними пунктами та безпілотними системами в стратосфері.

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Схожі випробування зв’язку з піднятих платформ уже проводили й інші російські компанії. У квітні МТС тестувала базову станцію LTE на прив’язному аеростаті висотою 300 метрів. На відміну від того випробування, стратостат ФПД піднявся на висоту 17 км і працював без прив’язки до наземного об’єкта.

Перший запуск безпілотної стратосферної платформи в межах проєкту «Барраж» відбувся у лютому. Тоді у ФПД повідомляли ТАСС, що платформа «Барраж-1» розрахована на 100 кг цільового навантаження на висоті до 20 км.

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У серпні керівник Центру авіаційно-космічних технологій ФПД Ян Чібісов в кулуарах форуму «Технопром-2026» розповів ТАСС, що стратосферні безпілотні платформи зможуть використовуватися як квазісупутники. За його словами, це дасть зв’язок віддаленим територіям Сибіру та Далекого Сходу.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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