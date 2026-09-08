Rakuten Viber запустив функцію підсумку непрочитаних чатів на базі ChatGPT

Новини
У Viber запустили ШІ-підсумок непрочитаного від ChatGPT

Rakuten Viber представив підсумок непрочитаного — функцію, яка одним екраном показує стислий переказ усіх пропущених повідомлень. ChatGPT формує короткий виклад замість того, щоб гортати все листування вручну.

У компанії зазначають, що в майже третини користувачів щодня накопичується по 20 і більше непрочитаних чатів. Раніше для перегляду такої кількості доводилося відкривати кожен чат окремо, тепер це займає кілька секунд.

- Реклама -

Прочитавши підсумок, користувач одразу вирішує, що робити далі: позначити чат прочитаним, відкласти його на потім або долучитися до обговорення.

Для дайджесту модель бере до уваги тільки непрочитані повідомлення та імена учасників чату. Решта листування лишається їй недоступною. У Viber наголошують, що це дає змогу читати підсумки, не ризикуючи приватністю листування.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Функція вже доступна власникам мобільного застосунку Viber в усьому світі. Це не перше впровадження ChatGPT у месенджері: раніше в Viber з’явився вбудований чат-бот на основі тієї самої моделі. Він доступний українцям безплатно завдяки партнерству з OpenAI.

Запуск підсумку непрочитаного продовжує цю співпрацю. Він також підтримує ініціативу групи Rakuten Triple 20 — впровадження штучного інтелекту в сервіси компанії заради їхньої ефективності.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Японські вчені створили добавку, яка сповільнює деградацію літій-іонних акумуляторів

Вчені JAIST розробили добавку FPTI для анодів акумулятора. З нею ячейки зберегли 95,6% ємності після 1000 циклів заряджання — проти 62,7% без добавки.
Новини

Kantar оновив методику вимірювання теледивлення в Україні

Kantar більше не рахує, скільки українці дивилися телевізор, — тепер MMI показує перегляд телеконтенту й на YouTube, і на OTT-платформах, і в соцмережах.
Новини

Ощадбанк виставив на продаж борг «ЕСУ», якому належить 92,79% «Укртелекому»

Стартова ціна боргу «ЕСУ» перед Ощадбанком — 2,65 млрд грн. Компанія-боржник володіє контрольним пакетом «Укртелекому» й проходить процедуру банкрутства.
Новини

Німецька Isar Aerospace першою серед приватних компаній Європи вивела ракету на орбіту

Isar Aerospace вивела ракету-носій Spectrum на орбіту й розгорнула на ній корисне навантаження. Це перший успішний орбітальний запуск приватної ракети з Європи.
Новини

Смарт-телевізори LG сканують домашню мережу та вразливі до прихованого запису звуку — розслідування

Дослідники протестували телевізори LG й виявили сканування домашньої мережі та вразливість webOS для запису звуку. LG заперечує штатне ведення записів.