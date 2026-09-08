У Viber запустили ШІ-підсумок непрочитаного від ChatGPT

Rakuten Viber представив підсумок непрочитаного — функцію, яка одним екраном показує стислий переказ усіх пропущених повідомлень. ChatGPT формує короткий виклад замість того, щоб гортати все листування вручну.

У компанії зазначають, що в майже третини користувачів щодня накопичується по 20 і більше непрочитаних чатів. Раніше для перегляду такої кількості доводилося відкривати кожен чат окремо, тепер це займає кілька секунд.

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Прочитавши підсумок, користувач одразу вирішує, що робити далі: позначити чат прочитаним, відкласти його на потім або долучитися до обговорення.

Для дайджесту модель бере до уваги тільки непрочитані повідомлення та імена учасників чату. Решта листування лишається їй недоступною. У Viber наголошують, що це дає змогу читати підсумки, не ризикуючи приватністю листування.

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Функція вже доступна власникам мобільного застосунку Viber в усьому світі. Це не перше впровадження ChatGPT у месенджері: раніше в Viber з’явився вбудований чат-бот на основі тієї самої моделі. Він доступний українцям безплатно завдяки партнерству з OpenAI.

Запуск підсумку непрочитаного продовжує цю співпрацю. Він також підтримує ініціативу групи Rakuten Triple 20 — впровадження штучного інтелекту в сервіси компанії заради їхньої ефективності.