Провайдерам у тисячу разів здешевили оренду опор, що допоможе провести інтернет до понад 1000 сіл

Уряд разом із Міненерго знизив для провайдерів плату за оренду електроопор — замість 10 гривень на місяць оператор платитиме 1 копійку. Пільгова ціна діятиме у 1043 селах, де досі немає домашнього інтернету. Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації.

Раніше саме оренда опор стримувала провайдерів від виходу у віддалені села, адже за кожну опору оператор платив 10 грн щомісяця. З тисяч опор на маршруті до одного села набігала сума, яка робила підключення економічно невигідним. Через це роками невеликі населені пункти лишалися без швидкісного зв’язку, хоча технічно прокласти туди кабель можливо.

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Верховна Рада намагалася розв’язувати цю проблему ще наприкінці 2024 року. Тоді вона підтримала законопроєкт про обов’язкове забезпечення сіл швидкісним інтернетом. Закон зобов’язував провайдерів, але не знімав головної перешкоди — високої вартості підключення. Тепер її прибирають безпосередньо.

Нова пільга діє не лише на опори всередині самих сіл, а й на транзит кабелю із сусідніх населених пунктів. Завдяки цьому провайдери зможуть спрямувати зекономлені кошти на закупівлю обладнання. Гроші підуть також на модернізацію вузлів зв’язку та прокладання оптичних мереж (xPON). Ця технологія підводить високошвидкісний інтернет по оптоволокну до конкретного будинку чи вулиці.

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Пільгова ціна діятиме весь період воєнного стану та ще рік після його завершення, а не тимчасово. Довгостроковість умов дає провайдерам змогу планувати інвестиції наперед. Розраховувати короткі проєкти під ризик подорожчання оренди більше не доведеться.

Для мешканців 1043 сіл рішення означає доступ до сервісів, яких без стабільного інтернету бракує найбільше. Це онлайн-освіта, дистанційна робота, портал «Дія» та банківські застосунки. Держава пояснює зміну прагненням вирівняти доступ до цифрових сервісів незалежно від того, де саме живе людина.