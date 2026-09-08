Ощадбанк виставив на продаж борг «ЕСУ», якому належить 92,79% «Укртелекому»

Ощадбанк виставив на продаж право вимоги за боргом ТОВ «ЕСУ» — компанії, якій належить 92,79% акцій «Укртелекому». Торги за форматом англійського аукціону призначено на 6 жовтня на електронному майданчику Prozorro.Продажі, пише Forbes Ukraine.

Точна стартова ціна лота, за описом на Prozorro.Продажі, становить 2 645 429 959,75 грн (2,645 млрд грн) без ПДВ. Мінімальний крок підвищення ціни — 26,45 млн грн, або 1% від старту. Торги пройдуть у форматі трираундового англійського аукціону. Спершу учасники подають закриті цінові пропозиції. Потім протягом трьох раундів по три хвилини вони конкурують, підвищуючи ставку.

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Для участі потрібно внести гарантійний внесок — 132,27 млн грн, або 5% стартової ціни. Приймання заявок триватиме до 5 жовтня. Купити борг можуть лише банки та інші фінансові установи з правом видавати кредити. Учасники не повинні бути пов’язані з державою-агресором чи Республікою Білорусь. Не підпадають вони й під міжнародні санкції. Якщо англійський аукціон не відбудеться через брак учасників, Ощадбанк може повторно виставити лот на голландський аукціон зі спадною ціною.

Продається право вимоги за договором купівлі-продажу цінних паперів від квітня 2013 року. За цим договором Ощадбанк придбав 2 млн облігацій «ЕСУ». Їхня номінальна вартість — 2 млрд грн. Заборгованість виникла через те, що «ЕСУ» не розрахувалася за цими облігаціями. Погашення мало відбутися в березні 2017 року, але компанія його не провела. У 2016–2017 роках Ощадбанк судився з боржником і отримав рішення про стягнення коштів. У 2024 році Господарський суд Києва відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ «ЕСУ».

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Історія боргу веде до приватизації «Укртелекому». Контрольний пакет оператора — 92,79% акцій — Фонд державного майна передав компанії «ЕСУ» ще 2011 року. Її пов’язують з банкіром Денисом Горбуненком. Приватизація коштувала «ЕСУ» 10,57 млрд грн. Частину суми профінансували облігації «ЕСУ» на 4,6 млрд грн. Близько 4 млрд грн з них викупили Ощадбанк та Укрексімбанк.

У 2013 році «ЕСУ» за $860 млн придбала група SCM Ріната Ахметова. Спершу вона заплатила лише $100 млн. У SCM пояснювали це браком інвестицій з боку попереднього власника. Той начебто мав створити телекомунікаційну мережу спеціального призначення для державних установ, але не зробив цього. Через це SCM намагалася розірвати угоду й повернути сплачені $100 млн. Пов’язана з попереднім власником компанія Raga натомість звернулася до Лондонського арбітражу. Вона вимагала стягнути решту суми — $760 млн. Арбітраж став на бік Raga. Після цього сторони уклали мирову угоду щодо «Укртелекому».

З того самого 2017 року триває ще одна суперечка: Фонд державного майна домагається повернути «Укртелеком» під контроль держави. Причина та сама — невиконання інвестиційних зобов’язань. За умовами приватизації «ЕСУ» мала протягом п’яти років вкласти в розвиток мережі не менш ніж $450 млн. Цього не сталося, і спір досі не вирішено. Основним ліквідним активом ТОВ «ЕСУ» лишаються саме акції «Укртелекому». Продаж боргу Ощадбанку тому зачіпає майбутнє контрольного пакета одного з найбільших операторів фіксованого зв’язку в Україні.

Серед кредиторів «ЕСУ» четвертої черги — сам «Укртелеком» і SCM Consulting Limited. Вимога «Укртелекому» становить 3,12 млрд грн, вимога SCM Consulting Limited — 1,4 млрд грн. Обидві структури пов’язані з Ринатом Ахметовим. У 2025 році АТ «Укртелеком» збільшило виторг майже на 7%, до 5,2 млрд грн. EBITDA компанії зросла на 31%, перевищивши 1,2 млрд грн, за рентабельності 24%.