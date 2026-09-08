Meta наповнить смартфони власними ШІ-агентами з доступом до банківських застосунків

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Meta AI
Jonathan Raa / NurPhoto / Getty Images

Meta готує до випуску ШІ-агента, який візьме на себе частину повсякденних завдань користувача. Компанія вже почала його закрите альфа-тестування під назвою Muse, повідомляє Testing Catalog. Доступ до тестування поки що дають лише за кодом запрошення або через список очікування.

Сторінку застосунку Muse from Meta зі скриншотами й описом функцій видання виявило в Apple App Store. Судячи з наведених там знімків, розробники хочуть, щоб агент виконував на смартфоні користувача практично будь-яку дію. Це стосується як листування, так і покупок.

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На скриншотах показано, як застосунок перед надсиланням повідомлення чи здійсненням покупки запитує в користувача підтвердження. Muse також вміє відстежувати ціни на квитки та самостійно бронювати їх. Серед сервісів, до яких зможе підключатися агент, — Gmail, «Google Календар», а також застосунки Peloton і HealthEx.

Розробники хочуть дати ШІ-агенту доступ і до банківських інструментів та платіжних систем. Це потрібно, щоб агент відстежував витрати користувача й пропонував відмовитися від непотрібних підписок заради економії коштів. Механізм цієї функції поки не розкрито. Не виключено, що на початку Muse обмежиться лише сповіщеннями на електронну пошту, а не прямим доступом до банківських застосунків.

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Наскільки жаданими виявляться на практиці такі широкі можливості агента, покаже час: репутація Meta серед користувачів залишається неоднозначною. Раніше компанія вже запустила Muse Image — генератор зображень під тією самою назвою Muse. Він самостійно перевіряє й виправляє результати своєї роботи.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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