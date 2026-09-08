Кінотеатри Північної Америки зібрали рекордні $4,76 млрд за літній сезон 2026 року

Касові збори кінотеатрів Північної Америки за літо 2026 року сягнули $4,76 млрд, повідомляє Variety з посиланням на Rentrak. Попередній рекорд — $4,755 млрд у 2013 році — протримався понад десять років.

У прокатній статистиці США «літнім» касовим сезоном традиційно вважають не три календарні місяці, а період з 1 травня по перший понеділок вересня — День праці. 2026 року він охопив травень, червень, липень і серпень — 130 днів проти 123 днів у 2013-му. Порівняння двох рекордів не зовсім точне ще й тому, що збори 2013 року не коригували на інфляцію.

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Попри ці застереження, для індустрії кіно рекорд лишається важливою віхою. Він означає, що глядачі остаточно повернулися в кінотеатри після спаду попередніх років. Кожен із чотирьох місяців сезону вперше в історії перетнув позначку $1 млрд. Найуспішнішим став серпень — $1,27 млрд. Керівник відділу ринкових трендів Rentrak Пол Дергарабедіан назвав це літо поворотним для галузі.

За його словами, рекордні цифри — лише частина історії. Для багатьох людей це літо стало нагадуванням, наскільки приємно ходити в кіно, і може сформувати нове покоління кіноглядачів. Ще у січні актор Леонардо Ді Капріо прогнозував занепад кінопрокату через конкуренцію зі стримінгом. Результати літа поки що суперечать цьому прогнозу.

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Головними локомотивами рекорду стали «Людина-павук: Абсолютно новий день» від Sony та Marvel і «Одіссея» Крістофера Нолана від Universal. Перший зібрав $923 млн у прокаті США та $2,4 млрд у світі. Друга — $589 млн у Північній Америці та $1,62 млрд глобально. Успіх закріпили сиквели «Історія іграшок 5» та «Диявол носить Prada 2».

Ці хіти компенсували провали кількох великих проєктів. Серед них — ігровий ремейк «Ваяни» від Disney, «Суперґьорл» від Warner Bros./DC та «Володарі Всесвіту» від Amazon MGM.

Довгий святковий вікенд на честь Дня праці відзначився тріумфом врятованого комедійного екшну «Койот проти Акме». Стрічка зібрала $15,8 млн. Warner Bros. раніше повністю скасувала її заради податкових списань. Після хвилі обурення від глядачів автори викупили права й продали фільм дистриб’ютору Ketchup Entertainment.

Прем’єри того самого вікенду показали значно скромніші результати. Найгірше виступив трилер «Будь-якими засобами» за участю Яг’ї Абдул-Матіна II та Марка Волберга — при бюджеті $30 млн касові збори становили лише $9,3 млн. Сиквел «Над безоднею 2» і фантастичний екшн-трилер «Ідеальна зброя» Адама Вінґарда взагалі не потрапили до першої десятки прокату.