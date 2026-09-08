«Фабрика зірок» на SWEET.TV зібрала 1.8 млн переглядів за перший вікенд

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SWEET.TV повідомив про 1.8 млн переглядів першого епізоду «Фабрики зірок»

Дебютна серія оновленої «Фабрики зірок» на SWEET.TV набрала понад 1.8 млн переглядів за перший вікенд ефіру. У Threads, Instagram та Facebook з’явилися сотні дописів і коментарів: глядачі активно обговорюють учасників кастингу й обирають своїх фаворитів, повідомили в пресслужбі платформи.

SWEET.TV розпочав знімання оновленої «Фабрики зірок» ще влітку. Тоді на очних кастингах у Києві наставники відбирали 11 учасників майбутньої академії з-поміж 50 вокалістів. Перший епізод показав залаштунки цього відбору: перші виступи претендентів, реакції наставницької команди та емоції кандидатів. Другий епізод кастингу, який визначить остаточний склад фабрикантів, вийде найближчим часом.

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«Для нас цей показник — дуже важливий сигнал і підтвердження того, що глядачеві справді подобається сучасний, стильний контент із власним почерком», — зазначив керівник SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Володимир Завадюк. За його словами, аудиторія готова дивитися українські проєкти із сучасною мовою й власною естетикою.

Команді було принципово важливо дати «Фабриці зірок» новий, сучасний і сміливий почерк, близький сьогоднішньому глядачеві, додав Завадюк. Він також зазначив, що SWEET.TV прагне підтримувати нове покоління українських артистів. За його словами, платформа створює для виконавців професійне середовище, де вони зможуть навчатися й заявляти про себе великій аудиторії.

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Один із головних нових елементів сезону — можливість глядачів самим впливати на склад проєкту. Професійна команда відбере 11 фабрикантів, а дванадцятого визначать глядачі шляхом голосування. Проголосувати за улюбленого учасника можна лише один раз, підтвердивши голос платежем у 1 гривню.

SWEET.TV додає до кожного такого голосу ще 9 гривень. У підсумку 10 гривень із кожного зарахованого голосу підуть на підтримку Superhumans Center — зокрема на роботу відділення, де допомагають українцям відновлювати слух.

Перший епізод «Фабрики зірок» вже доступний на SWEET.TV. Показ оновленого шоу стартував ще 4 вересня. Попереду глядачів чекають другий епізод кастингу та початок великих ефірів 18 вересня.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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