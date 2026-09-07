Смартфони у світі подорожчали в середньому на 15% з початку року — Counterpoint

Смартфони у світі від початку 2026 року подорожчали в середньому приблизно на 15% через зростання цін на мікросхеми пам’яті. Дорожчими стали понад 40% моделей — такого широкого підвищення галузь ще не знала, йдеться в дослідженні Counterpoint.

Розрахунки Counterpoint спираються на ціни понад 4 тис. моделей. Вартість окремих із них зросла майже вдвічі. Виробники переклали на покупців вищі витрати на компоненти. Найпомітніше подорожчання аналітики зафіксували в Індії, де смартфони додали в ціні 21%, а в Азійсько-Тихоокеанському регіоні — 19%. На Близькому Сході та в Африці ціни зросли на 18%, у Китаї — на 10%. У Європі показник становить 7%, у США — 5%, причому там дорожчали переважно нові моделі. Раніше Counterpoint повідомляв, що постачання смартфонів у Європі впали до мінімуму з 2023 року через інфляцію та подорожчання компонентів.

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Дорожча пам’ять змінила й поведінку покупців. «Пам’ять стала ключовим фактором, що визначає собівартість смартфонів», — заявив директор з досліджень Counterpoint Тарун Патхак. За його словами, покупці відкладають оновлення, чекають на великі розпродажі або звертаються до ринку вживаних пристроїв. Ознаки охолодження помітні ще з червня, коли світові продажі смартфонів падали дев’ять тижнів поспіль.

Причина подорожчання лежить поза ринком смартфонів. Попит з боку центрів обробки даних для штучного інтелекту перетягує світові запаси пам’яті на себе. Тож виробникам споживчої електроніки дістається менше мікросхем, і коштують вони дорожче. Зростання собівартості виробники переносять у ціну готових пристроїв. Найчутливіші до цього смартфони початкового та середнього цінових сегментів.

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Швидко усунути дефіцит не вдасться — будівництво нових фабрик пам’яті триває кілька років і коштує десятки мільярдів доларів. Тому подорожчання здатне обмежити попит на смартфони та їх постачання у 2026 році. Сам дефіцит пам’яті, за прогнозом Counterpoint, збережеться й 2027 року.