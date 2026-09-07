Смарт-телевізори LG сканують домашню мережу та вразливі до прихованого запису звуку — розслідування

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Дослідники знайшли у смарт-телевізорах LG вразливості для прихованого запису звуку

Смарт-телевізори LG активно сканують домашню Wi-Fi-мережу та фіксують інші пристрої в ній, а вразливості операційної системи webOS дають змогу приховано записувати звук навіть із вимкненим екраном. Про це повідомляє Notebookcheck із посиланням на розслідування каналу Gamer Nexus.

Автори понад двогодинного відеорозслідування залучили незалежних експертів з кібербезпеки й протестували кілька моделей смарт-телевізорів LG, зокрема G5. Аналіз мережевого трафіку та програмного забезпечення показав, що телевізори сканують локальну бездротову мережу. При цьому вони фіксують й інші пристрої — смартфони, розумні годинники, комп’ютери та іншу техніку, яка з роботою самого ТВ ніяк не пов’язана.

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Дослідники зафіксували збір внутрішніх IP- та MAC-адрес, назв окремих пристроїв, параметрів сигналу. Збирається й інформація про сусідні Wi-Fi-мережі — їхні назви, рівень сигналу та канали. Такий набір даних придатний для ідентифікації пристроїв і визначення їх місцеперебування. Автори розслідування зазначають: розшифрувати весь трафік не вдалося, тому зміст кожного переданого пакета лишився невідомим.

Окремо в розслідуванні йдеться про роботу технології автоматичного розпізнавання контенту (ACR). Вона перетворює аудіо- та відеодані — зокрема скриншоти чи аудіофрагменти — на цифрові відбитки. Далі система звіряє їх із медіабазами, щоб визначити, що саме дивиться користувач. За словами авторів, ця телеметрія може працювати й тоді, коли до телевізора під’єднано зовнішнє джерело сигналу через HDMI.

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Зібрані дані обробляє підрозділ LG Ad Solutions, який відповідає за таргетовану рекламу. У світі працює близько 216 млн смарт-телевізорів LG. З урахуванням інших пристроїв, які вони сканують у мережі, компанія фактично має доступ до даних приблизно 363 млн пристроїв лише у США. Це дає змогу показувати рекламу пропорційно кількості користувачів. Телевізори LG також аналізують, що саме дивляться власники, аби точніше підбирати рекламні пропозиції. Для цього ведеться вибіркове захоплення відео та аудіо, які відтворюються на пристрої.

216,000,000 Spy TVs | The LG Smart TV Problem

Найсерйозніший висновок розслідування стосується не штатної функції ACR, а вразливостей webOS. За словами авторів, через них телевізор можна змусити записувати звук із підключеного мікрофона навіть тоді, коли екран виглядає вимкненим. При відключеному мережевому з’єднанні запис зберігався локально, а після повторного підключення дослідники змогли отримати до нього доступ, скориставшись цими вразливостями. Це не доводить, що LG в штатному режимі автоматично записує розмови й надсилає їх на власні сервери. Утім, це демонструє серйозну вразливість у webOS.

Частина знайдених вразливостей, зокрема тих, що стосуються віддаленого виконання коду, проходить процедуру відповідального розкриття. Тому технічні деталі поки не публікують. Дослідники радять відключати телевізори LG від мережі та використовувати для онлайн-сервісів окремі пристрої.

Раніше LG зобов’язала власників смарт-телевізорів попереджати гостей про запис їхніх розмов для навчання ШІ.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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