Продажі компакт-дисків у США за перше півріччя сягнули 17,5 млн примірників

За перше півріччя 2026 року американці купили 17,5 млн компакт-дисків — на 45,7% більше, ніж торік. У грошах ринок додав 58,6% і сягнув $171,1 млн, повідомляє The Verge з посиланням на дані Американської асоціації звукозаписної індустрії.
Ще рік тому статистика виглядала протилежно — у першому півріччі 2025-го продажі дисків впали на 22%, а розійшлося їх лише 12 млн. Тому нинішнє зростання стало несподіванкою.
Ознаки розвороту з’явилися ще влітку, коли дослідницька компанія Luminate нарахувала за півріччя 16,3 млн проданих дисків. Її аналітики пояснили попит спеціальними виданнями альбомів, зокрема у K-pop гуртів на кшталт BTS.
Купують диски переважно представники покоління Z та міленіали, причому радше як колекційні предмети. За оцінками, програвач для дисків має лише половина таких покупців.
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Компакт-диск, який Philips, Sony і Polygram представили публіці 1983 року, повертається на ринок не сам. Продажі вінілових платівок за півріччя зросли майже на 21% і досягли 26,5 млн примірників. Ще стрімкіше — понад 73% — зросла категорія інших фізичних носіїв. До неї входять CD-сингли, DVD, касети, SACD та DVD-Audio, і разом їх продали 1,6 млн.
Фізичні носії відновлюють позиції, але ринок і далі тримають сервіси підписки. Стримінг приніс індустрії $4,9 млрд, на 4,7% більше, ніж торік. Це значно більше, ніж дають усі фізичні носії разом.