Продажі компакт-дисків у США за перше півріччя сягнули 17,5 млн примірників

За перше півріччя 2026 року американці купили 17,5 млн компакт-дисків — на 45,7% більше, ніж торік. У грошах ринок додав 58,6% і сягнув $171,1 млн, повідомляє The Verge з посиланням на дані Американської асоціації звукозаписної індустрії.

Ще рік тому статистика виглядала протилежно — у першому півріччі 2025-го продажі дисків впали на 22%, а розійшлося їх лише 12 млн. Тому нинішнє зростання стало несподіванкою.

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Ознаки розвороту з’явилися ще влітку, коли дослідницька компанія Luminate нарахувала за півріччя 16,3 млн проданих дисків. Її аналітики пояснили попит спеціальними виданнями альбомів, зокрема у K-pop гуртів на кшталт BTS.

Купують диски переважно представники покоління Z та міленіали, причому радше як колекційні предмети. За оцінками, програвач для дисків має лише половина таких покупців.

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Компакт-диск, який Philips, Sony і Polygram представили публіці 1983 року, повертається на ринок не сам. Продажі вінілових платівок за півріччя зросли майже на 21% і досягли 26,5 млн примірників. Ще стрімкіше — понад 73% — зросла категорія інших фізичних носіїв. До неї входять CD-сингли, DVD, касети, SACD та DVD-Audio, і разом їх продали 1,6 млн.

Фізичні носії відновлюють позиції, але ринок і далі тримають сервіси підписки. Стримінг приніс індустрії $4,9 млрд, на 4,7% більше, ніж торік. Це значно більше, ніж дають усі фізичні носії разом.