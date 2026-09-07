Німецька Isar Aerospace першою серед приватних компаній Європи вивела ракету на орбіту

Isar Aerospace повідомила, що її ракета-носій Spectrum вдруге піднялася в повітря і цього разу досягла орбіти, розгорнувши на ній корисне навантаження. Це перший в історії успішний орбітальний запуск ракети, повністю розробленої приватною європейською компанією.

Перший пуск Spectrum відбувся навесні й завершився падінням ракети невдовзі після старту. Другу спробу компанія провела з норвезького космодрому Andøya. Цього разу політ пройшов за штатним сценарієм: ракета вийшла на розрахункову орбіту, а бортові системи розгорнули корисне навантаження.

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Spectrum — двоступенева ракета-носій, яку Isar Aerospace розробляє для запуску малих і середніх супутників. Компанія позиціює себе як європейську альтернативу приватним постачальникам пускових послуг, ринок яких досі формують здебільшого американська SpaceX та державні космічні агентства.

Успішний політ Spectrum підтверджує для Isar Aerospace життєздатність технології після невдалого дебюту. Це наближає компанію до регулярних комерційних запусків із європейських майданчиків.