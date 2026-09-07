Німецька Isar Aerospace першою серед приватних компаній Європи вивела ракету на орбіту

Новини

Isar Aerospace повідомила, що її ракета-носій Spectrum вдруге піднялася в повітря і цього разу досягла орбіти, розгорнувши на ній корисне навантаження. Це перший в історії успішний орбітальний запуск ракети, повністю розробленої приватною європейською компанією.

Перший пуск Spectrum відбувся навесні й завершився падінням ракети невдовзі після старту. Другу спробу компанія провела з норвезького космодрому Andøya. Цього разу політ пройшов за штатним сценарієм: ракета вийшла на розрахункову орбіту, а бортові системи розгорнули корисне навантаження.

- Реклама -

Spectrum — двоступенева ракета-носій, яку Isar Aerospace розробляє для запуску малих і середніх супутників. Компанія позиціює себе як європейську альтернативу приватним постачальникам пускових послуг, ринок яких досі формують здебільшого американська SpaceX та державні космічні агентства.

Успішний політ Spectrum підтверджує для Isar Aerospace життєздатність технології після невдалого дебюту. Це наближає компанію до регулярних комерційних запусків із європейських майданчиків.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Смарт-телевізори LG сканують домашню мережу та вразливі до прихованого запису звуку — розслідування

Дослідники протестували телевізори LG й виявили сканування домашньої мережі та вразливість webOS для запису звуку. LG заперечує штатне ведення записів.
Новини

Продажі компакт-дисків у США за перше півріччя сягнули 17,5 млн примірників

Американці за перше півріччя купили 17,5 млн компакт-дисків — на 45,7% більше, ніж торік. Виторг від продажу дисків зріс ще швидше й досяг $171,1 мільйона.
Новини

«Київстар» першим в Україні завершив масове відключення 3G і перевів понад мільйон абонентів на 4G

«Київстар» першим в Україні завершив масове відключення 3G — понад мільйон абонентів перейшли на 4G. Швидкість мобільного інтернету зросла на 20–40%.
Новини

Смартфони у світі подорожчали в середньому на 15% з початку року — Counterpoint

Понад 40% моделей смартфонів подорожчали від початку року, а окремі — майже вдвічі. Виробники переклали на покупців вищі витрати на пам'ять і компоненти.
Новини

MEGOGO покаже матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА. Що цікавого

MEGOGO покаже матчі першого туру Ліги чемпіонів «Реал» — «Інтер», «Ліверпуль» — «Атлетико» і «Наполі» — «Арсенал». Усі три поєдинки стартують о 22:00 за Києвом.