MEGOGO розпочав показ документального фільму «Герць українських фанатів»

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«Герць українських фанатів» на MEGOGO

7 вересня MEGOGO відкрив онлайн-доступ до документального фільму «Герць українських фанатів» Олександра Брагіна. Для стрічки це перший вихід в інтернет. Цьогоріч її показували, зокрема, у Вроцлаві, Празі та Франкфурті-на-Майні.

Ті покази проходили в межах благодійних спортивно-культурних подій, і лише тепер фільм побачить широка українська аудиторія. У ньому йдеться про вболівальників провідних футбольних клубів країни, а сам фанатський рух автори розглядають як окрему субкультуру, що давно вийшла за межі стадіонів і матчів. Серед героїв — офіцер, священник, учитель, двірник і депутат. Досвід у них дуже різний, спільні — футбол і любов до України.

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Знімали «Герць українських фанатів» протягом 2021 року. Робота завершилася за місяць до початку повномасштабного російського вторгнення, і саме тому стрічка стала документом часу — вона зафіксувала фанатську спільноту напередодні перелому в житті всієї країни. Сьогодні майже всі герої фільму служать у Збройних силах України (ЗСУ).

Один із них — воїн «Азову» Олег «Сухар» Мудрак, який пішов на війну ще у 2014 році. Під час повномасштабного вторгнення він обороняв Маріуполь, потрапив у російський полон і помер у лютому 2023 року. Єдине своє інтерв’ю Мудрак дав саме знімальній групі. Завдяки цьому у фільмі лишилася його власна розповідь про себе.

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Брагін зазначає, що багато українських футбольних фанатів нині захищають країну в лавах ЗСУ, і припускає, що після війни роль фанатського руху вивчатимуть історики, соціологи та політологи. «Деякі речі, які були незрозумілими у 2021 році, сьогодні стають чіткішими. Головною цінністю цього фільму є сам факт фіксації історії», — говорить режисер.

Окремий пласт стрічки — участь фанатського середовища у ключових моментах новітньої історії України. Автори показують внутрішні правила та цінності спільноти, її козацький дух, і простежують шлях багатьох її представників від трибун і громадянського спротиву до фронту.

Фільм створило ТОВ «Кіноквартал» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Для MEGOGO це не перший документальний проєкт про спорт. Торік сервіс випустив документальну стрічку про легенду ММА Ігоря Вовчанчина. Медіасервіс має найбільшу в Україні аудиторію спортивного контенту та показує головні футбольні турніри й матчі національної збірної.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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