MEGOGO покаже матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА

Основний етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/27 стартує 8 вересня. Матчі першого туру, що триватиме три дні, в Україні покаже MEGOGO — офіційний мовник єврокубків, йдеться у пресрелізі медіасервісу.

Відкриє програму мадридський «Реал», який у вівторок, 8 вересня, прийматиме «Інтер». Перед стартовим свистком, о 20:45, в ефір вийде студія MEGOGO. Гру коментуватимуть Володимир Звєров і Віталій Похвала, а в студії працюватиме Олександра Кучеренко. До неї приєднаються тренер і колишній футболіст київського «Динамо» Олександр Головко та актор і сценарист студії «Мамахихотала» Олег Маслюк. Маслюк також веде програму «Небезпечна передача». Дивитися матч можна буде на телеканалі «MEGOGO Футбол Перший» і в розділі «Спорт».

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У середу, 9 вересня, одним із центральних поєдинків стане гра «Ліверпуля» з мадридським «Атлетико». Студія знову почне роботу о 20:45. Матч прокоментують Олександр Новак і Назарій Шмігіль, а студію проведе Віталій Кравченко з гостями Едуардом Цихмейструком та Олегом Маслюком.

Того ж вечора «Наполі» вдома зіграє з лондонським «Арсеналом». Початок поєдинку — теж о 22:00 за Києвом, коментуватиме його Роман Котляр.

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Дивитися матчі Ліги чемпіонів на MEGOGO зможуть глядачі з передплатою «Спорт», а також власники будь-якого пакета «MEGOPACK». Ліга чемпіонів — не єдиний турнір УЄФА в ефірі сервісу. На початку вересня медіасервіс отримав ексклюзивні права на Лігу націй та відбір до Євро-2028.