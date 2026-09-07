MEGOGO покаже матчі першого туру Ліги чемпіонів УЄФА

Новини
Ліга Чемпіонів на MEGOGO

Основний етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/27 стартує 8 вересня. Матчі першого туру, що триватиме три дні, в Україні покаже MEGOGO — офіційний мовник єврокубків, йдеться у пресрелізі медіасервісу.

Відкриє програму мадридський «Реал», який у вівторок, 8 вересня, прийматиме «Інтер». Перед стартовим свистком, о 20:45, в ефір вийде студія MEGOGO. Гру коментуватимуть Володимир Звєров і Віталій Похвала, а в студії працюватиме Олександра Кучеренко. До неї приєднаються тренер і колишній футболіст київського «Динамо» Олександр Головко та актор і сценарист студії «Мамахихотала» Олег Маслюк. Маслюк також веде програму «Небезпечна передача». Дивитися матч можна буде на телеканалі «MEGOGO Футбол Перший» і в розділі «Спорт».

- Реклама -

У середу, 9 вересня, одним із центральних поєдинків стане гра «Ліверпуля» з мадридським «Атлетико». Студія знову почне роботу о 20:45. Матч прокоментують Олександр Новак і Назарій Шмігіль, а студію проведе Віталій Кравченко з гостями Едуардом Цихмейструком та Олегом Маслюком.

Того ж вечора «Наполі» вдома зіграє з лондонським «Арсеналом». Початок поєдинку — теж о 22:00 за Києвом, коментуватиме його Роман Котляр.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Дивитися матчі Ліги чемпіонів на MEGOGO зможуть глядачі з передплатою «Спорт», а також власники будь-якого пакета «MEGOPACK». Ліга чемпіонів — не єдиний турнір УЄФА в ефірі сервісу. На початку вересня медіасервіс отримав ексклюзивні права на Лігу націй та відбір до Євро-2028.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

MEGOGO розпочав показ документального фільму «Герць українських фанатів»

На MEGOGO вийшов документальний фільм «Герць українських фанатів» про вболівальників провідних клубів. Фанатський рух у ньому показано як окрему субкультуру.
Новини

Microsoft випустить застосунок Xbox для смарт-телевізорів TCL

Microsoft уперше принесе хмарний геймінг Xbox на телевізори з платформою Google TV. Першими його отримають вибрані моделі TCL більш ніж у 25 країнах світу.
Новини

Суд заборонив стартапу використовувати назву Twitter, але дозволив Tweet і логотип птаха

Суд США заборонив стартапу Operation Bluebird називати соцмережу Twitter, але дозволив марку Tweet і логотип птаха. Сайт уже перейменували на Tweet.app.
Новини

Голова ревізійної комісії «Київстару» Мацей Войташек залишив посаду

Мацей Войташек пішов з ревізійної комісії «Київстару», яку очолював від грудня 2022 року. Разом з нею він залишає і групу VEON, де відпрацював майже 14 років.
Новини

Китайський супутник Yaogan-50 (02) розпався на 43 уламки, які лишатимуться на орбіті десятиліттями

Китайський супутник Yaogan-50 (02) розпався щонайменше на 43 уламки. На висоті 600–1100 км атмосфера майже не гальмує сміття, тож воно літатиме десятиліттями.