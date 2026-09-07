«Київстар» завершив масове відключення 3G у всіх регіонах України та перевів на 4G понад мільйон абонентів. Звільнені 20 МГц у діапазоні 2100 МГц оператор повністю віддав під LTE, ідеться в пресрелізі компанії.

Для абонентів це означає вищу швидкість і меншу затримку сигналу, а також стабільніший зв’язок там, де мережа найбільш завантажена. Краще з’єднання тримається і в русі, і в приміщеннях. Крім того, 4G підтримує технологію VoLTE — вона відповідає за якість голосових дзвінків.

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Причина відмови від третього покоління суто технічна. Та сама смуга частот у 4G пропускає значно більше даних. Тому старі мережі згортають оператори в усьому світі, і за підрахунками Глобальної асоціації постачальників мобільного зв’язку (GSA) попереду йде Європа.

Згортати 3G «Київстар» почав ще 2023 року, регіон за регіоном. Навесні оператор пообіцяв закрити мережу до кінця 2026 року — саме цей план тепер і виконано. Абонентам зі старими SIM-картками компанія безплатно міняла їх на USIM з підтримкою 4G. Застарілі смартфони пропонувала оновити на акційних умовах у власних магазинах.

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На швидкість перерозподіл частот вплинув помітно. За статистикою «Київстару», доступний для 4G ресурс зріс на чверть, а передавання даних прискорилося на 20–40% залежно від локації. Свою роль зіграла й планова модернізація обладнання.

З 2022 по 2026 рік середня швидкість мобільного інтернету в оператора зросла більш ніж удвічі. У серпні 2026 року середнє завантаження наблизилося до 100 Мбіт/с. У мегаполісах воно перевищило цю позначку. Пікова швидкість у мережі сягає 1 Гбіт/с, а 4G доступний для понад 96% населення країни.

Повністю технологія з мережі поки не зникла. Для невеликої кількості корпоративних клієнтів 3G тимчасово залишили локально — через специфіку розташування обладнання. Перевести ці об’єкти на 4G оператор планує найближчим часом.