У 27 регіонах Росії може не залишитися жодного місцевого оператора зв’язку

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Телеком-провайдер

Реформа ліцензування зв’язку, яку готує Мінцифри Росії, може залишити 27 російських регіонів без жодного місцевого оператора. Такі оцінки галузеві асоціації навели на круглому столі 3 вересня, пише Forbes із посиланням на РБК.

Замість 17 чинних видів ліцензій має залишитися три. Базова не даватиме права надавати послуги доступу до інтернету та телефонного зв’язку, а статутний капітал для неї — 5 млн рублів. Універсальна дозволить працювати в одному-шести регіонах і надавати обидві ці послуги, її поріг — від 30 млн рублів. Генеральна розрахована на федеральний рівень, і тут потрібно вже 100 млн рублів. Нині вимог до статутного капіталу немає взагалі. Для товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) вистачає 10 тис. рублів.

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Саме ці пороги в галузі й називають головним бар’єром. Вимогам до капіталу відповідатиме лише 21% компаній, підрахував директор Асоціації телекомунікаційних операторів (АСТО) Олексій Леонтьєв. Через це у 27 регіонах місцеві оператори можуть зникнути зовсім. Ще у 12 регіонах ринок може скоротитися на 30–49%, а у 22 — на 31–50%. Леонтьєв зазначив, що зараз ніхто не може оцінити всіх наслідків реформи. За його словами, витрати на виконання нових вимог на кілька років зупинять інвестиції. Це стосується навіть тих компаній, які зуміють ці вимоги виконати.

Тисячі невеликих компаній можуть узагалі піти з ринку зв’язку. Про такий ризик на тому ж круглому столі заявив голова комітету з телекомунікацій Асоціації розробників програмних продуктів (АРПП) «Отечественный софт» Микола Михайлов. Схожу оцінку дав президент Асоціації учасників галузі центрів обробки даних (ЦОД) Ігор Дорофєєв. Він вважає, що компанії, які обслуговують масового абонента, поступово зникатимуть з ринку. Нових сервісів при цьому ніхто не впроваджуватиме.

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У Мінцифри запевняють, що нічого ще не вирішено. Відомство збирає відгуки від зацікавлених сторін, а конкретних рішень щодо умов роботи операторів поки не ухвалило. Зміни, за поясненням міністерства, мають залишити на ринку тільки надійні компанії, здатні інвестувати в модернізацію мереж.

Про підготовку реформи російські ЗМІ писали ще навесні. 2 квітня «Известия» з посиланням на два джерела повідомили про обговорення жорсткіших правил ліцензування. Наступного дня про масштабні зміни в галузі написало РБК. За його даними, поправки можуть внести після виборів до Держдуми у вересні. Пороги капіталу тоді називали інші — 5 млн, 100 млн і 1 млрд рублів. Ішлося про базову, універсальну та генеральну ліцензії відповідно.

Базова ліцензія, за версією РБК, не потребуватиме підключення до системи оперативно-розшукових заходів (СОРМ). Через цю систему спецслужби отримують доступ до листування й даних користувачів. Наприкінці квітня «Коммерсантъ» з посиланням на презентацію асоціації «Ростелесеть» писав, що ринок може покинути кожен третій провайдер. Новим умовам, за цією оцінкою, відповідатиме лише 7% компаній. Учасники ринку тоді прогнозували, що реформа підвищить ціни на домашній інтернет.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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