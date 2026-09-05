Суд заборонив стартапу використовувати назву Twitter, але дозволив Tweet і логотип птаха

Суд у США заборонив стартапу Operation Bluebird запускати соцмережу під назвою Twitter, однак слово Tweet і логотип із птахом лишив за ним. Заборона охопила вісім торгових марок, пов’язаних із колишнім брендом X, пише TechCrunch.

Наприкінці серпня Operation Bluebird запустила проєкт за адресою Twitter.now — із логотипом птаха, твітами й ретвітами. Після рішення суду майданчик перейменували, і зараз він працює вже як Tweet.app.

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Попереднє рішення ухвалив суддя окружного суду Колм Ф. Коннолі. X добивалася заборони одразу на кілька торгових марок, пов’язаних із Twitter. Щодо восьми з них суд клопотання задовольнив. Для позначення Tweet і зображення птаха аналогічної заборони суддя не запровадив.

На думку Коннолі, стартап імовірно зможе довести, що X припинила користуватися цими двома марками. Повертатися до них, як вважає суддя, компанія не збирається. Проте рішення не остаточне. Розгляд триватиме, доки суд не встановить, чи належать спірні знаки компанії X після її перейменування.

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Стартап очолюють Майкл Перофф і Стівен Коутс, який раніше працював юристом із торгових марок у самому Twitter. До запуску Tweet.app понад 172 тис. людей подали заявки на імена користувачів. За резервування ніка та участь у ранньому тестуванні компанія бере 20 доларів.

Коутс заявив, що X зберегла за собою слово Twitter, але відмовилася від Tweet і зображення птаха. За його словами, користувачі й далі активно вживають слово «твіт» навіть після перейменування соцмережі.