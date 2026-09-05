Microsoft випустить застосунок Xbox для смарт-телевізорів TCL

Microsoft оголосила про партнерство з TCL, за яким застосунок Xbox запрацює на смарт-телевізорах виробника більш ніж у 25 країнах. Для сервісу це перший вихід на платформу Google TV. Саме на ній працює основна лінійка телевізорів TCL.

Щоб запустити гру, знадобиться три речі. Це встановлений застосунок на сумісній моделі TCL, підтримуваний бездротовий контролер та активна передплата Xbox Game Pass із доступом до хмарного геймінгу. Сам застосунок безплатний. Транслювати через нього можна ігри з каталогу передплати й куплені раніше проєкти з власної бібліотеки.

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Профілі, збереження, досягнення та списки друзів переноситимуться між пристроями автоматично, наголосили в Microsoft. Гру, розпочату на консолі чи комп’ютері, можна буде поставити на паузу й продовжити з того самого місця на телевізорі.

TCL стає черговим виробником, який домовився з Microsoft про появу застосунку на своїх телевізорах. Раніше сервіс запрацював на пристроях Samsung та Amazon Fire TV, а цього року дістався моделей Hisense з операційною системою VIDAA. Тим самим шляхом уже пройшла LG — у травні 2025 року вона додала застосунок Xbox Cloud Gaming до своїх Smart TV, і сервіс тоді теж стартував більш ніж у 25 країнах.

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Поява застосунку на телевізорах TCL збігається зі зміною моделі оплати хмарного геймінгу. У листопаді Microsoft запровадить оплату за фактичне використання, яка відкриє доступ до стрімінгу без передплати Game Pass. Розрахований цей варіант насамперед на власників телевізорів, у яких немає консолі Xbox. Паралельно компанія тестує на учасниках програми Xbox Insiders безплатну версію сервісу з рекламою.

Водночас для передплатників з’являються місячні обмеження хмарного часу. Власники тарифу Xbox Game Pass Ultimate зможуть грати в хмарі 15 годин на місяць. На тарифі Premium ліміт становить 10 годин, на Game Pass Essential — 5. Тим, кому цього не вистачить, доведеться докуповувати пакети годин.

Конкретні дати запуску та перелік моделей TCL, які отримають застосунок, Microsoft назве пізніше.