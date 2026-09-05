Китайський супутник Yaogan-50 (02) розпався на 43 уламки, які лишатимуться на орбіті десятиліттями

Китайський супутник Yaogan-50 (02) розпався на орбіті щонайменше на 43 уламки. Усі їх уже занесла до каталогу 18-та ескадрилья космічної оборони Космічних сил США. Апарат запустили в березні, а причина руйнування поки невідома, пише SpaceNews.

Уламки розійшлися по орбітах висотою приблизно від 600 до 1100 км. При цьому вони зберегли характерний для супутника нахил у 142 градуси. Серед можливих причин розглядають відмову рухової установки чи акумуляторної батареї. Не виключають і зіткнення з іншим космічним об’єктом або уламком.

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На таких висотах атмосфера майже не гальмує космічне сміття. Тому нові фрагменти, ймовірно, залишатимуться на орбіті десятиліттями або й довше, створюючи загрозу для інших апаратів.

Сам Yaogan-50 (02) вивела в космос ракета Long March 6A з космодрому Тайюань 15 березня. Двома місяцями раніше туди ж вирушив перший апарат пари — Yaogan-50 (01). Обидва супутники працювали на рідкісній сильно ретроградній орбіті, на якій апарат рухається проти обертання Землі.

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Така схема потребує більше енергії під час запуску і зменшує корисне навантаження ракети. Натомість супутник швидше переміщується відносно поверхні планети. Він частіше спостерігає середні широти, зокрема територію Китаю та сусідні регіони. З інших країн подібні орбіти регулярно використовує хіба що Ізраїль — здебільшого через географічні обмеження при запусках.

Офіційно китайська аерокосмічна корпорація CASC називає супутники серії Yaogan апаратами для спостереження за земною поверхнею. Серед їхніх завдань — оцінка врожайності та допомога в ліквідації наслідків стихійних лих. Західні аналітики вважають, що частина апаратів серії може працювати на розвідку. На їхню думку, такі супутники несуть радіолокатори, оптичні системи та засоби радіотехнічної розвідки. Yaogan-50 (01) розробила Шанхайська академія космічних технологій, а другий апарат — Китайська академія космічних технологій.

У Китаї публічно не коментували руйнування супутника. Втім, у китайському каталозі космічних об’єктів Spacemapper уже значаться чотири пов’язані з ним фрагменти. Отже, подію зафіксували й китайські засоби спостереження.

Проблема космічного сміття давно вийшла за межі окремих аварій. Найбільшим одиничним епізодом лишається китайське випробування протисупутникової зброї 2007 року, під час якого знищили супутник Fengyun-1C. Навіть через 19 років на орбіті продовжують відстежувати 2318 його уламків.

Загалом зараз на орбіті відстежують близько 54 000 об’єктів розміром понад 10 см. Діючими апаратами є лише близько 9300 з них. Дрібніших фрагментів значно більше. Це приблизно 1,2 млн об’єктів розміром від 1 до 10 см. Ще близько 140 млн частинок мають розмір від 1 мм до 1 см.

Більшість таких об’єктів каталогізувати неможливо, але безпечними вони від цього не стають. На великій швидкості навіть невеликий фрагмент здатен серйозно пошкодити космічний апарат або повністю вивести його з ладу. Подібний ризик уже оцінювали для угруповання Starlink, якому можуть загрожувати уламки китайської ракети Long March 6C.