Голова ревізійної комісії «Київстару» Мацей Войташек залишив посаду

Новини
Maciej Wojtaszek / Мацей Войташек

Мацей Войташек склав повноваження члена і голови ревізійної комісії «Київстару» та йде з посади заступника фінансового директора материнської групи VEON. Обидва рішення ухвалено за його власним бажанням, вони набули чинності 31 серпня, передає «Інтерфакс-Україна».

Оператор розкрив цю інформацію в системі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Ревізійна комісія — це внутрішній орган акціонерного товариства, який від імені власників акцій перевіряє його фінансово-господарську діяльність.

- Реклама -

До складу комісії Войташек увійшов 3 вересня 2018 року, а очолив її 22 грудня 2022-го. Нового голову «Київстар» поки не назвав.

Керівні органи оператора змінюються не вперше. У вересні 2025 року VEON делегував нового представника до наглядової ради «Київстару».

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Свій відхід топменеджер підтвердив і в LinkedIn. До VEON він прийшов у листопаді 2012 року на позицію старшого менеджера з міжнародних стандартів фінансової звітності. Заступником фінансового директора групи Войташек став у січні 2025-го.

«Я вдячний не лише за професійне зростання, яке дала мені ця дорога, а й за дружбу, яку понесу із собою далеко за межі VEON», — написав Войташек.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Китайський супутник Yaogan-50 (02) розпався на 43 уламки, які лишатимуться на орбіті десятиліттями

Китайський супутник Yaogan-50 (02) розпався щонайменше на 43 уламки. На висоті 600–1100 км атмосфера майже не гальмує сміття, тож воно літатиме десятиліттями.
Новини

У 27 регіонах Росії може не залишитися жодного місцевого оператора зв’язку

Влада Росії хоче скоротити кількість видів ліцензій для операторів зв'язку з 17 до трьох. Через нові вимоги у 27 регіонах можуть зникнути місцеві провайдери.
Новини

Ветерани Голлівуду запустили платформу вертикальних мікросеріалів aTwist

Колишні керівники Showtime, NBCUniversal, Warner Bros. Television та ABC запустили платформу вертикальних мікросеріалів aTwist. Сервіс працює у восьми країнах.
Новини

YouTube зв’язав телевізор і смартфон через спільний акаунт замість однієї мережі Wi-Fi

YouTube скасував вимогу спільної мережі Wi-Fi для зв'язку телефона з телевізором. Досить увійти в один акаунт — смартфон сам перейде в режим керування.
Новини

Українські оператори заблокували 170 тисяч спам-номерів, але дзвінки від шахраїв тривають

За перший рік дії нових правил мобільні оператори заблокували понад 170 тисяч спам-номерів. Попри це українцям досі телефонують онлайн-казино та шахраї.