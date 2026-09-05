Голова ревізійної комісії «Київстару» Мацей Войташек залишив посаду

Мацей Войташек склав повноваження члена і голови ревізійної комісії «Київстару» та йде з посади заступника фінансового директора материнської групи VEON. Обидва рішення ухвалено за його власним бажанням, вони набули чинності 31 серпня, передає «Інтерфакс-Україна».

Оператор розкрив цю інформацію в системі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Ревізійна комісія — це внутрішній орган акціонерного товариства, який від імені власників акцій перевіряє його фінансово-господарську діяльність.

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До складу комісії Войташек увійшов 3 вересня 2018 року, а очолив її 22 грудня 2022-го. Нового голову «Київстар» поки не назвав.

Керівні органи оператора змінюються не вперше. У вересні 2025 року VEON делегував нового представника до наглядової ради «Київстару».

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Свій відхід топменеджер підтвердив і в LinkedIn. До VEON він прийшов у листопаді 2012 року на позицію старшого менеджера з міжнародних стандартів фінансової звітності. Заступником фінансового директора групи Войташек став у січні 2025-го.

«Я вдячний не лише за професійне зростання, яке дала мені ця дорога, а й за дружбу, яку понесу із собою далеко за межі VEON», — написав Войташек.