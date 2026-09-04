YouTube зв’язав телевізор і смартфон через спільний акаунт замість однієї мережі Wi-Fi

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YouTube дозволив керувати переглядом на телевізорі зі смартфона без спільного Wi-Fi

YouTube оголосив про оновлення мобільного застосунку, яке дає змогу керувати переглядом на телевізорі зі смартфона. Пристрої тепер зв’язує спільний акаунт, а не спільна мережа Wi-Fi, як було раніше.

Поки відео йде на великому екрані, з телефона можна ставити лайки, писати коментарі й підписуватися на канали. Раніше заради цього доводилося перемикатися між пристроями та переривати перегляд.

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Щоб функція запрацювала, достатньо увійти в один акаунт на телевізорі та смартфоні. Застосунок сам визначає, який ролик іде на великому екрані, і відкриває на телефоні панель керування переглядом. Повернути цю панель можна значком пристроїв угорі головного екрана застосунку.

Надіслати відео на телевізор тепер можна просто зі стрічки. Поруч із назвою ролика треба натиснути три крапки й вибрати «Відтворити на іншому пристрої». Поки він відтворюється, у застосунку можна далі шукати нові відео та Shorts.

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Оновлення в YouTube пояснюють тим, що звичайний пульт погано підходить для коментарів, читання описів і підписки на канали, хоча саме телевізор став для сервісу одним із головних екранів. Самих лише коротких відео Shorts глядачі дивляться на телевізорах понад 2 млрд годин щомісяця.

Докладні інструкції сервіс розмістив у своєму Довідковому центрі.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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