Ветерани Голлівуду запустили сервіс вертикальних мікросеріалів aTwist

Платформа вертикальних мікросеріалів aTwist запрацювала у США та ще семи країнах. Сервіс заснували ветерани американського телебачення. На старті він пропонує десять оригінальних серіалів, пише The Hollywood Reporter.

Серед засновників — колишні керівники Showtime, NBCUniversal Content, Warner Bros. Television та ABC Entertainment. Вони прагнуть поєднати оповідь голлівудського рівня із заплутаними сюжетами. Саме на них тримається формат вертикальних серіалів.

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Такі серіали знімають у вертикальному кадрі — саме так людина тримає смартфон. Епізоди дуже короткі, а сюжет будують на несподіваних поворотах. Формат зараз набирає популярності. У грудні 2025 року MEGOGO додав вертикальні серіали виробництва HOLYWATER, тож він знайомий і українському глядачеві.

Нові серіали на aTwist виходять щочетверга. Частину епізодів показують безплатно, але з рекламою. Щоб подивитися серіал повністю, доведеться заплатити віртуальною валютою або оформити передплату.

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На провідних платформах вертикального відео домінують романтичні історії. aTwist натомість поєднує кілька жанрів. Два серіали зі стартової десятки — жахи «У мене на горищі щось живе» (Something Is Alive in My Attic) і «Незнайомці, літак і смертельна гра» (Strangers, A Plane and a Deadly Game). Ще один проєкт, «Я закохалася в принца драконів» (I Fell in Love With the Dragon Prince), — фентезійно-романтичний мультсеріал.

Дебютний серіал «Розрахунок» (Cash Out) узагалі не має сценарію. Його героїня оговтується після розриву стосунків. Витратити 50 тис. доларів вона має в Лас-Вегасі разом із двома найкращими подругами.

Є в лінійці й пародія на сам формат — серіал «Моя нирка — мільярдер» (My Billionaire Kidney). За коротким описом, невдаха-Попелюшка стає пішаком у руках тітки й дядька. А ще за її нирку змагаються неймовірно впливові чоловіки.

Ще один серіал знімає ветеран мильних опер Бредлі Белл (Bradley Bell). Він був сценаристом і виконавчим продюсером культового серіалу The Bold and the Beautiful. Його «Голлівудська старлетка» (Hollywood Starlet) розповідає про прибиральницю, яка мріє про акторську кар’єру. Шанс на славу вона отримує, коли на неї звертає романтичну увагу відомий актор.

Крім того, платформа уклала низку партнерських угод. Зокрема, на aTwist виходитимуть мікросеріали компанії Hartbeat Кевіна Гарта (Kevin Hart).