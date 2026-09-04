В Україні запрацював механізм обов’язкового декларування IMEI-кодів мобільних телефонів

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В Україні почнуть фіксувати IMEI телефонів на митниці
Фото: DenPhotos / Shutterstock

З 4 вересня імпортер мобільних телефонів під час ввезення в Україну зобов’язаний подавати відомості про IMEI (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання) кожного пристрою, повідомила Державна митна служба.

Норма стосується товарів із кодами 8517 13 00 00 і 8517 14 00 00 згідно з УКТ ЗЕД. У графі 31 митної декларації тепер зазначають «Див. „електронний перелік“». Самі IMEI-коди вносять окремо — у графу 44 під кодом «9113».

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Ми вже повідомляли про підготовку цього механізму в серпні, і тепер він набув чинності. Мета — зробити ввезення мобільного обладнання складнішим для нелегальних схем і прозорішим для ринку електроніки загалом. Саме на етапі ввезення, пояснюють у відомстві, митниця перевіряє законність переміщення товару та фіксує дані про IMEI кожного пристрою.

Ці дані стануть опорою для подальшого контролю за обігом мобільної техніки, зазначили в Держмитслужбі. Державні органи в межах своїх повноважень стежитимуть за продажем техніки на внутрішньому ринку. Вони реагуватимуть і на випадки, коли обладнання опиняється в Україні в обхід легальних каналів.

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Мандрівникам, які порушують митні правила на кордоні України, загрожують великі штрафи — про це в Держмитслужбі попереджали раніше. Прикордонники в окремих випадках можуть тимчасово вилучити мобільний телефон.

Одна особа може перевозити не більше двох мобільних телефонів. Якщо в багажі виявляють три чи більше смартфонів, їх можуть вилучити через підозру в контрабанді. Декларуванню й митним платежам підлягає навіть один телефон, придбаний за кордоном, якщо його вартість перевищує 500 євро. Спроба уникнути декларування загрожує штрафом і конфіскацією техніки.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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