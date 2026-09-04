Українські оператори заблокували 170 тисяч спам-номерів, але дзвінки від шахраїв тривають

Мобільні оператори за перший рік дії нових правил заблокували понад 170 тисяч спам-номерів. Про це пише «Економічна правда» з посиланням на дані Мінцифри.

Йдеться про постанову Кабміну №761. Вона заборонила рекламні дзвінки, смс, автододзвін і голосові повідомлення без згоди абонента. Уряд дав операторам три місяці на підготовку, і нові правила набули чинності 2 жовтня 2025 року. Навіть якщо згода є, абонент має розуміти, хто йому телефонує і як відмовитися від подальших дзвінків.

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Бізнес, який регулярно телефонує клієнтам, має пройти ідентифікацію та укласти з оператором окремий договір. Якщо угоди немає, послуги за номером можуть тимчасово обмежити. За повторні порушення оператор має право розірвати договір.

Порушення виявляють за скаргами абонентів і за поведінкою номера в мережі. Правила запровадили поняття «непродуктивних викликів». Це масові короткі дзвінки, виклики одразу на багато номерів або неможливість передзвонити. Оператор реагує й на аномальний трафік — потік однотипних викликів з одного номера.

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Статистику блокувань разом із причинами оператори передають міністерству щомісяця. «Київстар» з 2 жовтня 2025 року до 21 серпня 2026-го заблокував 98 086 номерів. За цей період компанія отримала 9 164 звернення абонентів. У lifecell заблокованими лишаються близько 9 тисяч мобільних і фіксованих номерів. Vodafone на запит видання не відповів. Наприкінці квітня міністерство підбивало проміжний підсумок — 100 тисяч заблокованих номерів.

Повністю позбутися спаму поки що не вдалося — українцям досі телефонують онлайн-казино та шахраї, які вітають із «виграшами». Одна з прогалин — блокування номерів чужих мереж. Оператор технічно не може обмежити номер, який йому не належить, тому розгляд скарги затягується. У Мінцифри працюють над єдиним переліком заблокованих номерів. Якщо один оператор визнає номер спамерським, відомості потраплять до спільного списку. Решта мереж заблокує цей номер у себе.

Друга причина — повільний перехід бізнесу на договори з операторами. У «Київстарі» фіксують поступовий перехід клієнтів на легальну модель комерційних викликів. Водночас у компанії наголошують, що ринок ще адаптується до нових вимог. Бізнес зацікавлений у тому, щоб абоненти не сприймали його дзвінки як спам, зазначають в операторі. У lifecell кажуть, що переважну більшість договорів уклали ще до 2026 року. Цьогоріч їх кількість суттєво не зросла. Одна з причин — додаткова гуртова ставка, яку оператори стягують за такі дзвінки між собою.

Водночас компанії, які генерують небажані виклики, постійно змінюють підходи. Вони перебудовують маршрути трафіку, тримають великі пули номерів і шукають нові способи обійти виявлення. Тому автоматично визначати такий трафік складно, пояснюють у «Київстарі».

Постанова регулює не лише спам, а й додаткові платні послуги. Серед них — прогнози погоди, доступ до музики та мобільних ігор. Послугу, підключену без згоди абонента, оператор має відключити не пізніше наступного робочого дня. Списані кошти при цьому повертають. Для платного контенту тепер потрібне окреме підтвердження. Спершу людина замовляє послугу, а потім підтверджує замовлення. Інакше оператор не має права списувати кошти.

Про активну підписку оператор нагадує щонайменше раз на місяць. На вимогу абонента він називає постачальника контенту, дату замовлення та суму списань. Про автоматичне продовження треба попередити щонайменше за сім днів. Оператор також пояснює, як безоплатно відмовитися від послуги. Скасувати контент-послуги абонент може в особистому кабінеті.

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На початку 2027 року скарги на спам виділять в окрему категорію звернень. У застосунках операторів має з’явитися окрема кнопка для скарги на спам. Подати таку скаргу через «Дію» можна буде з 2027 року. У міністерстві розраховують, що це прискорить реакцію операторів.

Окремо правила запровадили граничні ліміти. Це сума або обсяг послуг, якими абонент може скористатися без попередньої оплати. Ліміт можна зменшити, повністю від нього відмовитися або безоплатно перевірити залишок. Під час воєнного стану діє додаткове застереження. Абонентам на територіях бойових дій і тимчасово окупованих зв’язок не вимикають. Причиною не може бути навіть брак коштів на рахунку.