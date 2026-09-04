У Киргизстані 13 населених пунктів залишаються без мобільного зв’язку

Мобільний зв’язок стандарту 2G охоплює 99,4% населених пунктів Киргизстану. Попри це, 13 із них досі лишаються без доступу до жодної мобільної мережі. Дані на кінець першого кварталу 2026 року оприлюднив державний портал відкритих даних Киргизстану.

Усього в країні налічується 2 тисячі 236 населених пунктів. Мережею 2G охоплено 2 тисячі 223 з них. Покриття 4G виявилося дещо нижчим — 2 тисячі 219 населених пунктів, або 99,2%. Мережа 3G доступна у 2 тисячах 196 населених пунктах, що відповідає 98,2%.

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Таким чином, 2G охоплює на чотири населені пункти більше, ніж 4G. Різниця з 3G ще помітніша — 27 населених пунктів. Найдоступнішою мобільною інфраструктурою в країні поки лишається мережа другого покоління, розрахована передусім на голосовий зв’язок і повідомлення, а не на швидкісний інтернет. Утім за самим покриттям 4G Киргизстан лідирує серед країн Центральної Азії — розрив між поколіннями мереж у країні невеликий.

При цьому 13 населених пунктів, або 0,58% від їх загальної кількості, не покриті мобільним зв’язком узагалі. Більше як половина з них розташовані в Іссик-Кульській області. Там без зв’язку залишаються сім із 212 населених пунктів, а мережа 2G охоплює 205 з них, 4G — 203, 3G — 194.

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У Джалал-Абадській області мобільний зв’язок відсутній у трьох населених пунктах. В Ошській без зв’язку два населені пункти, у Наринській — один. Натомість у Чуйській і Талаській областях усі населені пункти охоплені мережами 2G, 3G і 4G. У Баткенській області базова мережа 2G доступна в усіх 256 населених пунктах, однак 4G поки не охоплює один населений пункт, а 3G — п’ять.

Для жителів населених пунктів без наземного покриття альтернативою може стати супутниковий зв’язок. У травні 2026 року в Киргизстані запрацював Starlink, послуги якого надає місцевий оператор «Елкат» у партнерстві з SpaceX.

Кількість населених пунктів у розрахунку визначена за системою позначень адміністративно-територіальних і територіальних одиниць Нацстаткому Киргизстану, а також за зверненнями громадян і депутатів.