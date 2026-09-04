На «Київстар ТБ» відбулася прем’єра Original-серіалу «Відважна дівчина»

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Original-серіал «Відважна дівчина»

3 вересня «Київстар ТБ» провів ексклюзивну онлайн-прем’єру Original-серіалу «Відважна дівчина» на своїй платформі кіно і телебачення. Чотирисерійна мелодрама з детективною лінією відкрила осінній сезон нових Originals-прем’єр.

Це перша з трьох Originals-історій, які «Київстар ТБ» планує випустити цієї осені. У сюжеті поєднано напружену детективну лінію з драмою вибору між службовим обов’язком і почуттями.

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Головна героїня — 25-річна Євгенія Марчук, одна з найкращих оперативниць центрального відділу київської поліції. Вона прийшла в професію за покликанням, знає кілька іноземних мов і легко орієнтується в сучасних технологіях, тож складні завдання її не лякають. Ситуація змінюється, коли на небезпечній операції під прикриттям Євгенія вперше закохується. Виконати завдання стає складніше, адже до таких почуттів вона виявилася не готова.

Роль Євгенії Марчук виконала акторка Анастасія Нестеренко. У серіалі також знялися Олександр Соколов, Тетяна Злова, Ірина Рождєствєнська, Катерина Школа, Максим Рягін та інші українські актори.

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Нагадаємо, наприкінці серпня на «Київстар ТБ» вже відбулася прем’єра фільму «Готель „Соколине сяйво“» — першого повнометражного ігрового проєкту в лінійці Original платформи.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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