В’єтнам вимикає мережі 2G по всій країні

В’єтнам з 15 вересня вимикає мережі 2G по всій країні — за планом, який галузевий регулятор ухвалив ще у 2024 році. Стандарт другого покоління працював тут із 1993 року, пише видання Báo Pháp Luật Việt Nam.

Обслуговувати абонентів із суто 2G-телефонами оператори перестали ще в жовтні 2024 року. Мережу після цього залишили частково працювати майже два роки. Вона обслуговувала ранні пристрої 3G і 4G без підтримки VoLTE, а також окремі райони. Серед них — острови Спратлі, Парасельські острови та морські платформи. Останніми місяцями оператори почали вимикати 2G у своїх зонах, не чекаючи загальнонаціонального терміну.

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Наявність 4G-телефона при цьому не гарантує, що апарат зможе дзвонити й після 15 вересня. Частина таких пристроїв не підтримує голосові дзвінки через мережу четвертого покоління (VoLTE). Вони виходили в інтернет через 4G, а для розмови перемикалися на 2G. Без мережі другого покоління такий телефон збереже доступ до інтернету, але не зможе здійснити звичайний дзвінок.

Оператори радять абонентам перевірити свої апарати й увімкнути VoLTE, якщо телефон її підтримує. Частина компаній обіцяє просканувати пристрої та активувати функцію без участі абонента. Але й тоді радять перевірити пристрій самостійно або звернутися до магазину чи центру підтримки.

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Вимкнення 2G має не лише перевести абонентів на сучасніші апарати, а й вивільнити частотний ресурс. Діапазони 900 і 1800 МГц, які досі обслуговували стандарт другого покоління, перерозподілять під нові покоління зв’язку — 4G, 5G і в перспективі 6G. Повторне використання цих смуг має підвищити ефективність спектра, розширити покриття та поліпшити якість мобільного зв’язку.

Комерційна експлуатація 2G почалася у світі 1991 року, а до В’єтнаму стандарт прийшов через два роки — разом із запуском оператора MobiFone. Після понад 30 років роботи мережі другого покоління вважають такими, що вичерпали свою роль у поширенні мобільного зв’язку. Наступними, з вересня 2028 року, у країні почнуть виводити з експлуатації мережі 3G.

У регіоні В’єтнам не перший, хто прощається зі стандартом. У червні China Mobile Hong Kong вимкнув останню мережу 2G у Гонконзі.