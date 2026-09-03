В’єтнам вимикає мережі 2G по всій країні

Новини
В’єтнам відключає 2G

В’єтнам з 15 вересня вимикає мережі 2G по всій країні — за планом, який галузевий регулятор ухвалив ще у 2024 році. Стандарт другого покоління працював тут із 1993 року, пише видання Báo Pháp Luật Việt Nam.

Обслуговувати абонентів із суто 2G-телефонами оператори перестали ще в жовтні 2024 року. Мережу після цього залишили частково працювати майже два роки. Вона обслуговувала ранні пристрої 3G і 4G без підтримки VoLTE, а також окремі райони. Серед них — острови Спратлі, Парасельські острови та морські платформи. Останніми місяцями оператори почали вимикати 2G у своїх зонах, не чекаючи загальнонаціонального терміну.

- Реклама -

Наявність 4G-телефона при цьому не гарантує, що апарат зможе дзвонити й після 15 вересня. Частина таких пристроїв не підтримує голосові дзвінки через мережу четвертого покоління (VoLTE). Вони виходили в інтернет через 4G, а для розмови перемикалися на 2G. Без мережі другого покоління такий телефон збереже доступ до інтернету, але не зможе здійснити звичайний дзвінок.

Оператори радять абонентам перевірити свої апарати й увімкнути VoLTE, якщо телефон її підтримує. Частина компаній обіцяє просканувати пристрої та активувати функцію без участі абонента. Але й тоді радять перевірити пристрій самостійно або звернутися до магазину чи центру підтримки.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Вимкнення 2G має не лише перевести абонентів на сучасніші апарати, а й вивільнити частотний ресурс. Діапазони 900 і 1800 МГц, які досі обслуговували стандарт другого покоління, перерозподілять під нові покоління зв’язку — 4G, 5G і в перспективі 6G. Повторне використання цих смуг має підвищити ефективність спектра, розширити покриття та поліпшити якість мобільного зв’язку.

Комерційна експлуатація 2G почалася у світі 1991 року, а до В’єтнаму стандарт прийшов через два роки — разом із запуском оператора MobiFone. Після понад 30 років роботи мережі другого покоління вважають такими, що вичерпали свою роль у поширенні мобільного зв’язку. Наступними, з вересня 2028 року, у країні почнуть виводити з експлуатації мережі 3G.

У регіоні В’єтнам не перший, хто прощається зі стандартом. У червні China Mobile Hong Kong вимкнув останню мережу 2G у Гонконзі.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Медіапрогравач VLC подолав позначку в 7 мільярдів завантажень

VideoLAN повідомила про 7 мільярдів завантажень VLC на всіх платформах. Попередню позначку в 6 мільярдів проєкт узяв у січні 2025 року.
Новини

Starman Optical купує GoPro за $285 млн і закриває її борг у $92 млн

GoPro погодилася на злиття зі Starman Optical, щоб уникнути банкрутства. Засновник компанії заявив про намір розширити присутність на оборонному ринку.
Новини

MEGOGO отримав ексклюзивні права на Лігу націй УЄФА та Євро-2028

Медіасервіс MEGOGO ексклюзивно покаже в Україні Лігу націй УЄФА сезону 2026/27, європейський відбір до Євро-2028 і фінальний турнір чемпіонату Європи 2028 року.
Новини

Google веде переговори з голлівудськими студіями про навчання ШІ на їхніх фільмах

Google пропонує студіям сотні мільйонів доларів за доступ до їхніх бібліотек. Крім того, вони могли б отримати частку рекламної виручки від ШІ-контенту.
Новини

TCL звинуватила Samsung у продажу звичайних LED-телевізорів під виглядом Mini LED

TCL подала до суду в Лос-Анджелесі на Samsung через рекламу телевізорів серії M як Mini LED. Позивач стверджує, що це переробка звичайної LED-лінійки.