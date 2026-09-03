У Гонконзі розробили концепцію мереж 7G для мільйонів ШІ-агентів

Вчені Гонконзького університету науки і технологій (HKUST) запропонували концепцію зв’язку для мереж наступного покоління 7G, розраховану на обмін даними між мільйонами автономних ШІ-агентів. За задумом дослідників, мережа сама вирішуватиме, коли й кому передавати інформацію, а не просто пропускатиме через себе весь трафік. Дослідження опубліковане в науковому журналі npj Wireless Technology.

Сучасні мережі зв’язку створювали для одного завдання — передати якомога більше даних якомога швидше й надійніше. Але поява розумних міст, безпілотних автомобілів і цифрових двійників вимагає постійного обміну інформацією вже не між людьми. Мільйони автономних систем мають узгоджувати дії між собою одночасно.

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Автори дослідження вважають, що просте нарощування пропускної спроможності цю проблему не розв’яже, пише TechXplore. Без нових підходів сама інфраструктура зв’язку може стати вузьким місцем. Це гальмуватиме розвиток колективного інтелекту машин — мереж ШІ-агентів, що узгоджують дії без участі людини.

Щоб уникнути такого перевантаження, дослідники запропонували інший принцип взаємодії. Перш ніж надіслати повідомлення, ШІ-агент має оцінити його цінність і визначити правильного отримувача. Далі йому належить спрогнозувати, як ця інформація вплине на подальші рішення в мережі.

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Цей процес автори описують як когнітивний цикл із трьох етапів. Спершу система перетворює мету людини на конкретне завдання для мережі. Далі алгоритм добирає оптимальну стратегію передачі, балансуючи між пропускною здатністю, затримкою сигналу та потужністю сигналу.

На третьому етапі мережа спирається на внутрішню модель довкілля, щоб заздалегідь передбачати зміни. ШІ має враховувати переміщення користувача та зміни середовища. Це потрібно, щоб скоригувати роботу ще до того, як якість зв’язку погіршиться.

Розробники 6G вже розглядають схожі сценарії, коли мережа не просто передає сигнал, а аналізує ситуацію навколо користувача. Гонконзька концепція йде далі. За задумом авторів, безпілотні автомобілі зможуть обмінюватися лише тими даними, які потрібні для запобігання аварії, а заводські роботи — узгоджувати ремонт ще до появи ламання. Мережа в такому підході перестає бути просто каналом для даних і стає платформою для колективного мислення машин.

Автори наголошують, що представлена робота — не готовий технічний стандарт, а орієнтир для подальших досліджень. Вченим ще належить розв’язати питання довіри до ШІ та стабільності таких систем.

Над мережами майбутніх поколінь одночасно працюють дослідницькі команди в різних країнах. Над безпекою 6G, наприклад, працює міжнародний консорціум за участю Київського авіаційного інституту.