Starman Optical купує GoPro за $285 млн і закриває її борг у $92 млн

Американський виробник екшн-камер GoPro та приватна оптична компанія Starman Optical повідомили про угоду про придбання вартістю $285 млн. Starman Optical виплатить акціонерам GoPro по $1,14 за акцію. Внаслідок угоди GoPro погасить борг у $92 млн, який роками тиснув на компанію.

Після завершення угоди колишні акціонери GoPro отримають близько 10% у структурі об’єднаної компанії. Сторони очікують закрити угоду до кінця року.

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Starman Optical спеціалізується на оптичних трансиверах і фотонних технологіях. Компанія входить до холдингу Starman Holding, який також володіє споживчими брендами Incase, Incipio та Griffin.

У GoPro заявили, що угода дасть змогу «максимізувати цінність інтелектуальної власності». Компанія розраховує наростити потенціал у споживчому, комерційному та оборонному сегментах і планує перенести виробництво продукції для стратегічних ринків у США. Наявну лінійку споживчих товарів GoPro продовжить підтримувати.

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«Ми очікуємо, що це злиття дасть змогу GoPro розширити присутність на споживчому, комерційному та оборонному ринках. Компанія стане провідною американською фірмою в галузі рішень для обробки зображень і оптики, яка розв’язує важливі завдання національної безпеки, пов’язані з камерами, оптикою та інфраструктурою штучного інтелекту», — заявив засновник і генеральний директор GoPro Ніколас Вудман.

Про угоду стало відомо через кілька місяців після травневої заяви GoPro. Тоді компанія повідомила, що розгляне стратегічні пропозиції з різних секторів, зокрема оборонного.

GoPro заснував у 2002 році Ніколас Вудман. Компанія випускала захищені камери серії HERO для екстремальних умов, модель MAX для зйомки на 360 градусів і квадрокоптер Karma. У 2014 році GoPro вийшла на біржу NASDAQ. Останніми роками вона зіткнулася з падінням виторгу, посиленням конкуренції з боку китайських брендів і дефіцитом чипів, а у 2018-му скоротила штат і згорнула випуск дронів.

У червні 2026 року GoPro попередила акціонерів про ризик банкрутства без залучення нового фінансування. Щоб цього уникнути, Вудман вклав у компанію $20 млн власних коштів. Гроші компанія отримала в обмін на спеціальні цінні папери, які пізніше можна буде обміняти на акції.