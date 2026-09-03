Roku запустив цілодобовий канал з фільмами й серіалами, повністю створеними ШІ

Стримінгова платформа Roku запустила цілодобовий канал Fairground AI Creator TV. Увесь його відеоряд — фільми, серіали, анімація та документальні проєкти — створює штучний інтелект. Проєктом керує ШІ-стартап Fairground Entertainment, який робить ставку на те, що ШІ здатен не лише генерувати відео, а й допомогти створити телебачення наступного покоління, пише Variety.

У серпні 2026 року канал дебютував одразу на понад п’яти під’єднаних телеплатформах і FAST-сервісах. У поточній версії проєкту задіяно понад 100 авторів і понад 40 студій, які працюють із генеративним відео. Глядач тут не обирає окремий фільм. Натомість він підключається до безперервного ефіру — так само як на звичайному телеканалі.

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Fairground Entertainment заснував колишній співзасновник Xumo Колін Петрі-Норріс. Компанія розробила ШІ-платформу Creator. Вона допомагає режисерам, творцям цифрового контенту та художникам, що працюють із нейромережами, виробляти й монетизувати програми для безплатних рекламних стримінгових каналів (FAST). Платформа знімає традиційні бар’єри виробництва телеконтенту: автори отримують інструменти на основі ШІ й прямий шлях до дистрибуції, повідомляє Yahoo Finance.

За словами Петрі-Норріса, творцям ШІ-фільмів досі бракувало доступу до масової аудиторії. Компанія хоче перенести «ШІ-кіно» із соцмереж та експериментальних фестивалів на телевізори. Так її засновник сподівається показати цей формат глядачам, які раніше з ним не стикалися.

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Fairground пропонує авторам і комерційну модель. Найкращі роботи відбирають для показу на Roku та інших стримінгових платформах. Їхні творці за це отримують половину доходу від показу контенту й реклами. У компанії вважають, що ШІ вже дозволяє випускати фільми й серіали значно швидше за традиційні студії.

Після появи перших записів ефіру Fairground AI Creator TV користувачі Roku зустріли новинку в соцмережах стримано. Побачене називали «ШІ-мотлохом» і «антиутопією». Сам канал деякі порівнювали не з телебаченням, а з монітором, заповненим дешевим нейромережевим контентом. Окреме обурення викликали рекламні та промороліки зі ШІ-аватарами, неприродною мімікою та цифровими голосами.

У Roku на цю реакцію особливо не зважають. Компанія планує збільшити обсяг ШІ-реклами для малого й середнього бізнесу на платформі. У Roku розраховують, що ресторани, автосалони та інші невеликі фірми зможуть за кілька хвилин створювати готові ШІ-ролики — раніше таке виробництво було для них надто дорогим. У компанії сподіваються, що це приведе на телебачення рекламодавців, які досі купували рекламу лише в соцмережах і пошукових системах.

Нагадаємо, раніше цього року Fox домовився купити стримінгову платформу Roku за $22 млрд. Угоду планують закрити в першій половині 2027 року.