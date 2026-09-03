MEGOGO отримав ексклюзивні права на Лігу націй УЄФА та Євро-2028

Медіасервіс MEGOGO виграв тендер на показ матчів національних збірних УЄФА в Україні у 2026–2028 роках. Права ексклюзивні й охоплюють Лігу націй, європейський відбір до Євро-2028 та сам фінальний турнір.

Новий цикл офіційних ігор європейських збірних відкриє Ліга націй сезону 2026/27. Її груповий етап триватиме з 24 вересня до 17 листопада. Кожна команда Ліг A, B і C проведе шість матчів — по два з кожним суперником у своїй групі.

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Збірна України потрапила до групи B2 разом з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією. Перші дві гри українці проведуть на виїзді — 25 вересня з Угорщиною та 28 вересня з Грузією. Удома команда прийме Північну Ірландію 2 жовтня та Угорщину 5 жовтня. Завершальні матчі — 14 листопада в гостях у Північної Ірландії та 17 листопада вдома з Грузією.

Перше місце в групі гарантує прямий підйом до Ліги A. Друге виведе на стикові матчі проти третьої команди з однієї з груп Ліги A. Третя команда гратиме стики за право лишитися в Лізі B, а четверта опуститься до Ліги C.

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Матчі покажуть в онлайн-сервісі MEGOGO — в усіх пакетах MEGOPACK і в передплаті «Спорт». Трансляції будуть також на телеканалах MEGOGO Футбол. Ігри збірної України відкриють ще й для передплати «Оптимальна». Крім того, їх безплатно покаже телеканал «MEGOGO СПОРТ» у T2 та кабельних мережах. Там же наживо йтиме один обраний матч кожного ігрового дня Ліги націй.

Слідом за Лігою націй медіасервіс транслюватиме європейський відбір. У ньому збірні розіграють путівки до фінальної частини Євро-2028.

Матчі збірної України на MEGOGO супроводжуватимуть студійні програми. Імена коментаторів, ведучих та експертів, а також деталі студійних трансляцій медіасервіс оголосить пізніше.

«Цей пакет прав охоплює великий цикл матчів національних збірних — від Ліги націй і кваліфікації до фінального турніру Євро-2028. За право показувати ці змагання українській аудиторії команда MEGOGO боролася у конкурентному тендері, і для нас це важливий результат», — зазначила директорка з контенту медіасервісу Марія Панченко. За її словами, всі поєдинки збірної України та обрані матчі інших команд лишаться безплатними на «MEGOGO СПОРТ».

MEGOGO роками транслює великі міжнародні футбольні турніри — в Україні та на інших ринках, де працює сервіс. Влітку 2026 року медіасервіс був офіційним мовником чемпіонату світу з футболу FIFA в Україні та показав у прямому етері всі 104 матчі турніру.