Медіапрогравач VLC подолав позначку в 7 мільярдів завантажень

Медіапрогравач VLC, який розробляє некомерційна організація VideoLAN, подолав позначку в 7 мільярдів завантажень на всіх платформах. Про це пише TechCrunch з посиланням на електронний лист президента і провідного розробника проєкту Жан-Батіста Кемпфа.

Попередню позначку в 6 мільярдів завантажень проєкт узяв у січні 2025 року. Отже, сьомий мільярд VLC зібрав трохи більше ніж за півтора року.

- Реклама -

Плеєр має попит навіть у добу стримінгових сервісів, адже поширюється безплатно і працює в офлайн-режимі. Вбудовані в операційні системи альтернативи не завжди виявляються вдалими. Оновлений Media Player у Windows 11 працює повільніше за попередника 17-річної давнини.

Нещодавно VLC портували на нову телевізійну операційну систему Amazon Vega. У VideoLAN також працюють над підтримкою решти платформ і кодеків. Активно готується випуск VLC 4, однак проєкту такого масштабу потрібен час.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

У 2025 році розробники заявили, що згодом плеєр отримає автоматичний переклад і генерування субтитрів. Ці функції мають працювати на основі локальних моделей штучного інтелекту.