Huawei та HP уклали глобальну багаторічну угоду про взаємне ліцензування патентів на технології Wi-Fi. Домовленість поширюється на стандарти Wi-Fi 6 і Wi-Fi 7 та закриває патентний спір між компаніями, повідомляє профільний портал HuaweiCentral.

За умовами договору HP отримала право використовувати розробки Huawei у власній техніці. Ідеться про ноутбуки, настільні комп’ютери та принтери. Китайська компанія натомість зможе застосовувати патентні напрацювання американського виробника.

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Спір між сторонами почався в серпні 2025 року. Тоді Huawei подала позов проти HP. Компанія звинуватила американського виробника у використанні запатентованої технології Wi-Fi 6 без відповідної ліцензії. Ішлося про розробку, яка забезпечує передавання даних у бездротових локальних мережах.

Згодом HP приєдналася до патентної програми Sisvel щодо Wi-Fi 6. Ця програма ліцензує розробки від імені правовласників. Так американський виробник отримав права майже на 2000 патентів стандарту. Нова угода остаточно врегулювала розбіжності та охопила не лише Wi-Fi 6, а й новіший Wi-Fi 7.

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За використання відповідних бездротових технологій HP сплачуватиме Huawei ліцензійні відрахування. У червні китайська компанія оголосила ціну ліцензії на власні патенти Wi-Fi 7 — 5 центів за пристрій.

Патентні конфлікти в галузі дедалі частіше завершуються ліцензійними угодами. Схожим чином Acer і Nokia врегулювали суперечку щодо відеокодеків H.264 та H.265.