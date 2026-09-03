Google веде переговори з голлівудськими студіями про навчання ШІ на їхніх фільмах

Google веде переговори з найбільшими голлівудськими студіями про ліцензійні угоди. Вони дозволять компанії навчати свої ШІ-моделі на фільмах і серіалах, захищених авторським правом. За доступ до бібліотек студій Google готова платити сотні мільйонів доларів, пише The Verge.

Disney, Warner Bros. Discovery і Universal офіційної згоди технологічному гіганту поки не дали. Топменеджери компанії вже звернулися до керівництва кількох студій. Вони зробили конкретні пропозиції щодо співпраці та розвитку ШІ-інструментів Google. Голлівуд тим часом уже пробував захищати свій контент від розробників ШІ. У вересні 2025 року три студії звинуватили розробників китайської нейромережі Hailuo AI у незаконному використанні персонажів. Претензії висунули Disney, Warner Bros. Discovery і NBCUniversal.

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Дозвіл Google потрібен на навчання моделей на всьому вмісті студійних бібліотек. За даними джерела, студія Pixar, що належить Disney, може отримати близько $40 млн. Це ціна права генерувати контент з одним її персонажем. Виплати можуть зрости до багатьох мільярдів, якщо угоди охоплять велику кількість персонажів. Студії також зможуть отримати частку рекламного виторгу Google від згенерованого ШІ контенту. Ідеться про матеріали, які компанія використовує на власних платформах, зокрема на YouTube.

Хоч якими дорогими будуть ці угоди, вони здатні зміцнити позиції Google на ринку ШІ. Можливість Gemini створювати зображення з персонажами Disney, на перший погляд, не виглядає значною. Однак саме такі речі можуть привести до генеративного ШІ людей, байдужих до технологій.

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Контент із таких партнерств, імовірно, виглядатиме краще за згенерований на нелегально отриманих даних. Саме через таке використання Warner Bros. Discovery подала позов проти Midjourney. Наявність логотипу Google на офіційному ШІ-контенті Disney теж може поліпшити сприйняття технології.

Ризики в цій історії розподілені нерівномірно. Google практично нічим не ризикує, чого не скажеш про студії. Співпраця може дати їм короткострокову вигоду, але в довшій перспективі здатна обернутися проти них. Аудиторія може відчути, що індустрія розваг її обманула.