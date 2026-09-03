BT демонтує мідну телефонну мережу і може виручити за метал понад £2 млрд

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Медный кабель
Фото: ©BillionPhotos

Британський оператор BT може виручити понад £2 млрд (близько $2,7 млрд) за мідь зі старої телефонної мережі, яку демонтує під час переходу на оптоволокно. Раніше ці запаси оцінювали приблизно у £1,5 млрд, пише Engadget.

Мідну мережу оператор виводить з експлуатації поступово, і на тлі подорожчання металу вона виявилася цінним активом. Ціни підіймають одразу кілька напрямів — центри обробки даних для штучного інтелекту, відновлювана енергетика та електрифікація промисловості. У найближчі десять років світове споживання міді має помітно збільшитися.

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Стару інфраструктуру замінює дочірня компанія BT — Openreach. Вона будує повністю оптоволоконну мережу і до кінця десятиліття розраховує під’єднати до неї 30 млн домогосподарств. Схожим шляхом іде і Німеччина, де регулятор планує поетапно вивести мідні мережі з експлуатації.

Від 2023 року Openreach зняла зі старої мережі понад 22 000 тонн міді. Майже 10 000 тонн із них припадають на минулий фінансовий рік. «Мідь — один із ключових матеріалів сучасної економіки», — зазначила керівниця напряму сталого розвитку Еббі Чикен.

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Кабелі перероблятиме EMR, з якою BT уклала угоду. Аванс за вже зняту мідь становив £99 млн.

Разом із цінами на мідь зросла й кількість крадіжок кабелю. Подекуди через це цілі райони залишаються без зв’язку. З тією ж проблемою мають справу оператори у США, які об’єдналися проти крадіїв мідних ліній. Своє рішення знайшли і в Openreach. Там частину кабелів позначають синтетичною ДНК та речовиною, яку видно в ультрафіолеті.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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